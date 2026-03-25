יום רביעי, 25.03.2026 שעה 02:19
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"הגישה ההגנתית הייתה רעה, לא הגיע לנו לנצח"

דימיטריס איטודיס דיבר לאחר ההפסד המאכזב 92:83 לריאל מדריד: "לא ניסינו להוציא אותם מאזור הנוחות שלהם – ושילמנו את המחיר, לא הגיע לנו לנצח"

דימיטריס איטודיס בא בטענות (IMAGO)
לא כך הפועל תל אביב רצתה לפתוח את שבוע היורוליג הכפול שלה, כשהיא נכנעה הערב (שלישי) 92:83 מול ריאל מדריד במשחק רע מאוד עבורם. זו לא רק התוצאה אלא גם היכולת שהציגו האדומים, כשהבלאנקוס עשו כל העולה על רוחם באולם הריק במדריד, ועקפו את הפועל בטבלה בדרך למקום השלישי.

דימיטריס איטודיס סיכם את המשחק: “מההתחלה לא היינו בגישה של לעשות עצירות, לריאל יש הרבה איכות. לא ניסינו לעשות משהו כדי להוציא אותם מאזור הנוחות שלהם – ושילמנו את המחיר. לצערי אפילו שניתחנו את התוכנית בשביל לעשות הרבה לחץ על מובילי הכדור שלהם – זה קרה הפוך.

“לא היינו במיינדסט הנכון הגנתית, נתנו להם הרבה מרחב לפעול. ה-46 נקודות שהגיעו בסוף בסיטואציות של אחד על אחד היו רעות, הגישה שלנו בצד ההגנתי הייתה רעה ולא הגיע לנו לנצח בסופו של דבר, הם היו יותר טובים”.

