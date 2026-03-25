יום רביעי, 25.03.2026 שעה 07:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הוועדה מגבה את האדום: ואלוורדה הורחק בצדק

בוועדה הטכנית של השופטים בספרד גיבו באופן מלא את ההחלטה של מונוארה מונטרו להרחיק את האורוגוואי מהדרבי, סיפקו הסבר והביעו שביעות רצון מהשיפוט

מונוארה מונטרו ו-ואלוורדה (IMAGO)
הוועדה הטכנית של השופטים בספרד העניקה גיבוי מלא לשופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו בעקבות ההרחקה של פדריקו ואלוורדה בדרבי בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד. האירוע, שעורר סערה גדולה, נבדק בתוכנית "Tiempo de Revisión", שם נקבע כי ההחלטה להניף כרטיס אדום ישיר הייתה נכונה.

לפי ההסבר הרשמי, ואלוורדה ביצע בעיטה ביריב כאשר הכדור לא היה במרחק משחק, תוך שימוש בכוח מופרז, ולכן מדובר בעבירה חמורה שמצדיקה הרחקה ישירה.

גם מערכת ה-VAR, בראשות טרוחיו סוארס, בחנה את המהלך ממספר זוויות ומהירויות, והגיעה למסקנה כי נקודת המגע, עוצמת הפגיעה ואופי הפעולה תואמים "משחק מסוכן חמור". בהתאם לכך, לא נמצא "טעות ברורה ומובהקת", ולכן לא הייתה התערבות בהחלטת השופט על המגרש.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

במהלך המשחק עצמו, מונוארה אף הסביר את ההחלטה לאלברו ארבלואה, וציין כי ואלוורדה הגיע מאחור, לא ניסה לשחק בכדור, וכל מטרתו הייתה להכשיל את היריב בכוח מופרז.

בוועדה מרוצים מהשיפוט

הוועדה אף הביעה שביעות רצון כללית מהשיפוט בדרבי והדגישה כי ההחלטות, הן על הדשא והן ב-VAR, היו נכונות. בנוסף, הופתעו שם מהביקורת שהגיעה משני המועדונים לאחר המשחק.

מנגד, אתלטיקו מדריד ניסתה להפעיל לחץ דרך הרשתות החברתיות, כאשר פרסמה ציוץ המתייחס לאירוע אחר במשחק, מגע בין דני קרבחאל למרקוס יורנטה ברחבה, אך המהלך הזה כלל לא נותח בתוכנית.

ואלוורדה ומונוארה מונטרו (רויטרס)ואלוורדה ומונוארה מונטרו (רויטרס)

חשוב לציין כי בחירת המהלכים לניתוח אינה מתבצעת על ידי הוועדה עצמה, אלא על ידי ועדה מייעצת הכוללת בין היתר את פרננדו מוריינטס, חוסה ראמון סנדובל וחוסה לואיס סאנצ'ס ורה.

בעקבות ההחלטה, העונש של ואלוורדה צפוי להישאר בתוקף, והוא יחמיץ לפחות את המשחק הקרוב מול מיורקה, כאשר קיימת אפשרות שייעדר גם מהמפגש מול ג'ירונה, בהתאם לחומרת הסעיף בדו"ח השיפוט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
