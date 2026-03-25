הוועדה מגבה את האדום: ואלוורדה הורחק בצדק

הוועדה הטכנית של השופטים בספרד העניקה גיבוי מלא לשופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו בעקבות ההרחקה של פדריקו ואלוורדה בדרבי בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד. האירוע, שעורר סערה גדולה, נבדק בתוכנית "Tiempo de Revisión", שם נקבע כי ההחלטה להניף כרטיס אדום ישיר הייתה נכונה.

לפי ההסבר הרשמי, ואלוורדה ביצע בעיטה ביריב כאשר הכדור לא היה במרחק משחק, תוך שימוש בכוח מופרז, ולכן מדובר בעבירה חמורה שמצדיקה הרחקה ישירה.

גם מערכת ה-VAR, בראשות טרוחיו סוארס, בחנה את המהלך ממספר זוויות ומהירויות, והגיעה למסקנה כי נקודת המגע, עוצמת הפגיעה ואופי הפעולה תואמים "משחק מסוכן חמור". בהתאם לכך, לא נמצא "טעות ברורה ומובהקת", ולכן לא הייתה התערבות בהחלטת השופט על המגרש.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

במהלך המשחק עצמו, מונוארה אף הסביר את ההחלטה לאלברו ארבלואה, וציין כי ואלוורדה הגיע מאחור, לא ניסה לשחק בכדור, וכל מטרתו הייתה להכשיל את היריב בכוח מופרז.

בוועדה מרוצים מהשיפוט

הוועדה אף הביעה שביעות רצון כללית מהשיפוט בדרבי והדגישה כי ההחלטות, הן על הדשא והן ב-VAR, היו נכונות. בנוסף, הופתעו שם מהביקורת שהגיעה משני המועדונים לאחר המשחק.

מנגד, אתלטיקו מדריד ניסתה להפעיל לחץ דרך הרשתות החברתיות, כאשר פרסמה ציוץ המתייחס לאירוע אחר במשחק, מגע בין דני קרבחאל למרקוס יורנטה ברחבה, אך המהלך הזה כלל לא נותח בתוכנית.

ואלוורדה ומונוארה מונטרו (רויטרס)

חשוב לציין כי בחירת המהלכים לניתוח אינה מתבצעת על ידי הוועדה עצמה, אלא על ידי ועדה מייעצת הכוללת בין היתר את פרננדו מוריינטס, חוסה ראמון סנדובל וחוסה לואיס סאנצ'ס ורה.

בעקבות ההחלטה, העונש של ואלוורדה צפוי להישאר בתוקף, והוא יחמיץ לפחות את המשחק הקרוב מול מיורקה, כאשר קיימת אפשרות שייעדר גם מהמפגש מול ג'ירונה, בהתאם לחומרת הסעיף בדו"ח השיפוט.