קללת פליק: 3 מאמנים שניצחו אותו העונה פוטרו

לנצח את האנזי פליק הפך למשימה עם השלכות לא צפויות. שבעה מאמנים הצליחו להכניע את ברצלונה שלו העונה: לואיס אנריקה, צ'אבי אלונסו, אנצו מארסקה, מתיאס אלמיידה, פלגרינו מטראצו, דייגו סימאונה ומיצ'ל, אך שלושה מהם כבר אינם בתפקיד.

הראשון "ליפול" היה האיטלקי אנצו מארסקה, שהביס את ברצלונה 0:3 בשלב הליגה של ליגת האלופות עם צ'לסי. למרות זאת, מעט יותר מחודש לאחר אותו ניצחון מרשים, הוא פוטר ללא הסבר, על אף שהיה תחת חוזה עד 2029.

ימים ספורים לאחר מכן הגיע תורו של צ'אבי אלונסו. ההפסד 3:2 לברצלונה בגמר הסופר קאפ הספרדי היה הקש ששבר את גב הגמל והוביל לפיטוריו, למרות שלושה חודשים קודם לכן הוא דווקא ניצח את הקטלונים 1:2 בליגה, במשחק בו שלט לחלוטין.

פליק ואלונסו (באייר לברקוזן)

גם מתיאס אלמיידה הארגנטינאי לא הצליח לחמוק מהקללה. למרות שהוביל את סביליה לניצחון מרשים 1:4 על ברצלונה, אחד המשחקים הטובים של הקבוצה העונה, רצף התוצאות החלש שהותיר את הקבוצה רק שלוש נקודות מעל הקו האדום הוביל לפרידה ממנו.

המאמנים ש”שרדו”

נכון לעכשיו נותרו ארבעה מאמנים בלבד ש"שרדו" את הקללה. לואיס אנריקה היה הראשון שעשה זאת, עם ניצחון חוץ 1:2 בליגת האלופות, במשחק בו ברצלונה נראתה נחותה.

פלגרינו מטראצו ניצח 1:2 עם ריאל סוסיאדד במשחק דרמטי באנואטה, בו נפסלו לברצלונה שני שערים והיא גם פגעה חמש פעמים בקורה. מיצ'ל השיג תוצאה זהה במשחק רווי מחלוקת במונטיליבי, כאשר השער השני של ג'ירונה הגיע לאחר עבירה ברורה על ז'ול קונדה.

ולבסוף, דייגו סימאונה הנחיל לברצלונה את התבוסה הקשה ביותר, 0:4 במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך. שניים מהם, לואיס אנריקה ומטראצו, נראים בדרך הבטוחה להימלט מהנבואה. לעומתם, סימאונה ומיצ'ל עדיין תלויים בתוצאות עד סיום העונה, כאשר רק קריסה משמעותית תסכן את מעמדם.

כך או כך, המסר ברור: לנצח את פליק אולי משתלם בטווח הקצר, אבל לעיתים קרובות יש לכך מחיר כבד בהמשך.