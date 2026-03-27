יום שישי, 27.03.2026 שעה 22:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הסגל "מצביע" לארבלואה: התמיכה במאמן ריאל

רוב שחקני הבלאנקוס רוצים לראות את הספרדי ממשיך על הקווים בעונה הבאה. הוא הצליח לכבוש את חדר ההלבשה כשיצר חיבור אמיתי ותחושת ביטחון תחתיו

|
ארבלואה (מערכת ONE)
ארבלואה (מערכת ONE)

אם ריאל מדריד הייתה מקיימת בחירות עכשיו כדי לבחור את המאמן לעונה הבאה, אלברו ארבלואה היה מנצח בפער גדול. לא ברוב מוחלט, אך בניצחון נוח. המאמן הצליח לכבוש את חדר ההלבשה, וההשפעה שלו ניכרת מאוד בקרב השחקנים. הוא יצר חיבור אמיתי, וחלק גדול מהסגל מרגיש בנוח ובביטחון תחתיו.

הדבר בא לידי ביטוי גם באווירה החיובית שנוצרה ביום יום. הוא גם זכה להערכה בזכות שורת החלטות שקיבל בזהירות מאז מונה. הספה האפורה המפורסמת הפכה למרכז העבודה שלו, שם הוא מכיר טוב יותר את שחקניו, מתחבר אליהם, מחליף דעות, מדבר בכנות ומסביר את תוכניותיו. הוא הגן עליהם בפומבי, אך גם היה ישיר מאוד בשיחות פרטיות. המסר הברור והחד הזה היה מפתח בתהליך הבנייה מחדש של הקבוצה.

התקשורת הייתה גורם מרכזי באיחוד חדר הלבשה מפולג לאחר עזיבתו של צ'אבי אלונסו. העזיבה הטראומטית של המאמן הקודם יצרה שני מחנות: כאלה שתמכו בו וכאלה שהתנגדו לעזיבתו. זו הייתה אחת הבעיות המרכזיות שארבלואה נאלץ להתמודד איתן עם כניסתו לתפקיד. לתקן את הבעיות וגם לנצח לא היה דבר פשוט.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

לכך מתווסף גם הפן המקצועי. התוצאות האחרונות חיזקו את הגישה של המאמן, את התכנון הטקטי שלו, ההכנה למשחקים, ההצלחות בשינויים הטקטיים ששיפרו את הקבוצה, האומץ שלו וההתמודדות עם מצב מורכב של פציעות. הקבוצה סומכת על עבודתו, והתוצאות מחזקות את האמון הזה.

ארבלואה הצליח להרשים את השחקנים עם חשיבה של אסטרטג בכיר. הוא שיפר בהדרגה היבטים במשחק, שילב התאמות טקטיות שחיזקו את הקבוצה ופתרו בעיות רבות. הוא קיבל החלטות ששיפרו את היכולת האישית של שחקנים וגם את התפקוד הקבוצתי בפרק זמן קצר, למרות לוח משחקים עמוס. חדר ההלבשה מרוצה מסגנון המשחק, מהגישה ומהעבודה היומיומית. בתחום הזה יש לו יתרון משמעותי נוסף, הצוות המקצועי שלו. השחקנים מרוצים מאוד מהעוזרים ויש ביניהם חיבור מצוין, הן על המגרש והן מחוצה לו.

התומכים הגדולים שלו

ארבלואה נהנה מתמיכה ואמון מצד שחקנים מרכזיים רבים. חיבוקים בין המאמן לשחקנים מספרים הרבה, וכבר היו לא מעט כאלה. ויניסיוס ופדריקו ואלוורדה הם שניים מהם, שחקנים שבעידן צ'אבי אלונסו עמדו תחת ביקורת, אך תחת ארבלואה חזרו לחייך וליכולת הטובה ביותר שלהם. הם מרגישים חשובים ומחוברים לפרויקט החדש. גם טיבו קורטואה, אורליאן טשואמני ואנטוניו רודיגר הם בין המנהיגים שתומכים בהמשך דרכו של המאמן. המחמאות הפומביות שלו הן רק ביטוי לחיבור החזק שקיים.

ארדה גולר מתחבק עם אלברו ארבלואה אחרי הגול (IMAGO)ארדה גולר מתחבק עם אלברו ארבלואה אחרי הגול (IMAGO)

ג'וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה, גם כאשר נעדרו, קיבלו ממנו גיבוי, הגנה וכבוד ככוכבים של ריאל מדריד. גם ארדה גולר הצטרף לתומכיו, בין היתר בזכות האמון הבלתי פוסק שהמאמן מעניק לו. החיבוק של הטורקי עם המאמן, שבוע לאחר שלא הבין את חילופו במשחק בוויגו, היה רגע משמעותי של התנצלות והתקדמות. גם פראן גארסיה וברהים דיאס זכו לאמון מחודש בשבועות האחרונים והחזירו על המגרש כשהמאמן נזקק להם. כך גם אנדריי לונין, בו הראה אמון מלא.

נאום שמדבר לחדר ההלבשה

גם הרטוריקה של ארבלואה משחקת תפקיד חשוב. הוא הקפיד להחמיא לכולם והדגיש את המחויבות והאיכות של כמעט כל שחקניו. הוא קרא להאריך את חוזהו של רודיגר, הכתיר את קורטואה, הגן על בלינגהאם ואמבפה, החמיא לפראן גארסיה וברהים, הגן על דין האוסן ושיבח את טשואמני, ואלוורדה ו-ויניסיוס.

ארבלואה ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)ארבלואה ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

אחד הרגעים שחיזקו במיוחד את מעמדו היה ההחלטה להשאיר את טרנט אלכסנדר ארנולד מחוץ לסגל בדרבי. לפי הדיווחים, האנגלי איחר לאימון לפני המשחק מול אתלטיקו מדריד, וארבלואה העדיף את טובת הקבוצה על פני שחקן בודד. בנסיבות רגילות, טרנט היה פותח, אך המאמן כיבד את חוקי המשמעת והעניק לדני קרבחאל את המקום בהרכב. זו הייתה החלטה שהעניקה לו כבוד רב מצד כולם, כולל טרנט עצמו שקיבל את ההחלטה ללא תלונות. קרבחאל, מצידו, החזיר עם הופעה מצוינת מול אתלטיקו וזכה לתשואות מהקהל בברנבאו כשהוחלף. ארבלואה גם הראה אמון מלא כשלא החליף אותו במחצית, למרות פיגור, והשאיר אותו על המגרש מעל שעה.

להיט אצל הצעירים

אם גם מחלקת הנוער הייתה מצביעה, הניצחון של ארבלואה היה חד משמעי. המאמן זוכה לתמיכה גדולה בלה פבריקה, האקדמיה של ריאל מדריד, בזכות האמון שהוא נותן בשחקנים הצעירים. טיאגו פיטארץ', מנואל אנחל, גונסאלו, ססאר פאלאסיוס, דייגו אגואדו, ססטרו, דויד חימנס, חואן מרטינס ושחקנים נוספים נהנים מהמדיניות שלו, שמקדמת אותם ללא היסוס כשיש צורך. ריאל כולה עומדת מאחוריו, והאקדמיה הפכה לטריטוריה מובהקת של ארבלואה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */