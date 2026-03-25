יום רביעי, 25.03.2026 שעה 13:37
מסי משגע את ארגנטינה: מחירי הכרטיסים נוסקים

למרות מחירי הכרטיסים הגבוהים, חזרת הפרעוש לסגל וההופעות שתוכננו לאחר המשחק הצליחו להציל את מכירת הכרטיסים לקראת מפגש הידידות מול מאוריטניה

ליאו מסי (IMAGO)
נבחרת ארגנטינה תשחק ביום שישי הקרוב משחק ידידות מול מאוריטניה באצטדיון לה בומבונרה. המשחק לווה במחלוקת סביב מחירי הכרטיסים, כאשר אוהדים רבים בארגנטינה התלוננו ברשתות החברתיות על העלויות הגבוהות. כרטיסים בסיסיים החלו ב-56 אירו, בעוד היקרים ביותר הגיעו ל-302 אירו. עם זאת, אפקט מסי שוב עשה את שלו והקפיץ את הביקוש ביממות האחרונות.

קפטן נבחרת ארגנטינה נמצא לקראת משחקיו האחרונים במדים הלאומיים. האוהדים רוצים לראות את האליל שלהם בפעם האחרונה על אדמת ארגנטינה. המונדיאל בקטאר ב-2022 נראה כמו פרידה סופית, אך ארבע השנים שחלפו מאז, כולל זכייה נוספת בקופה אמריקה, היו למעשה הקדמה לסיום הקריירה הבינלאומית.

האוהדים ימלאו את האצטדיון

המשחק מול מאוריטניה יהיה האחרון לפני המונדיאל, והעובדה הזו עוררה גל רגשות גדול בקרב האוהדים, כזה שגם מחירי הכרטיסים הגבוהים לא הצליחו לעצור.

מעבר להיבט המקצועי, התאחדות הכדורגל הארגנטינאית הכינה מופע מיוחד לאחר המשחק עם שתי הופעות. הראשונה תהיה של דמאס גרטיס, בהובלת פבלו לסקאנו, אחד השמות הבולטים בקומביה הארגנטינאית. ההופעה השנייה תהיה של להקת מאלה פאמה, עם הרנן קורונל כדמות המרכזית, שממשיכה להופיע ברחבי המדינה בתקופה האחרונה.

שתי ההופעות צפויות למלא את אצטדיון בוקה ג'וניורס לקראת המשחק מול מאוריטניה, למרות הביקורת על מחירי הכרטיסים. בסך הכל, כ-57,200 אוהדים צפויים להגיע וליהנות מהופעה נוספת של אלופת העולם ומהקסם של מסי כקפטן הנבחרת.

