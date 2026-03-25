"בושה מוחלטת עבור ריאל מדריד, טעות עצומה"

סערה גדולה מתפתחת סביב קיליאן אמבפה לאחר שנחשף כי הפציעה בברכו אובחנה בצורה שגויה בריאל מדריד, בעקבות טעות חריגה של הצוות הרפואי שביצע בדיקת MRI לרגל הלא נכונה. המקרה, שהתרחש בדצמבר, הפך לאחת הפרשות המדוברות ביותר סביב המועדון, בעיקר לאור העובדה שהצרפתי המשיך לשחק למרות הבעיה.

לפי גורמים המעורים בפרטים, אמבפה עבר בדיקה בברך ימין, הבריאה, ולכן לא נמצא ממצא חריג. בעקבות כך, החלוץ בן ה-27 שותף בשלושה משחקים נוספים, למרות שכבר סבל מדלקת בברך שמאל הפגועה.

רק לאחר בדיקה נוספת שבוצעה ברגל הנכונה, התגלה כי מדובר בקרע חלקי ברצועה האחורית של הברך. ב-31 בדצמבר פרסמה ריאל מדריד עדכון רפואי, אך בחרה לתאר את הפציעה באופן כללי יותר כ"נקע בברך".

אמבפה (IMAGO)

הברך שהסתבכה וההחלטות סביבו

הבעיה החלה כבר ב-7 בדצמבר, לאחר ההפסד 2:0 לסלטה ויגו, אז ספג אמבפה מכה בברך במהלך המשחק. למרות זאת, הוא המשיך להיות חלק מהסגל ואף שיחק 90 דקות בשלושת המשחקים האחרונים של 2025, תוך שהוא משתווה לשיא של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית.

ב-30 בדצמבר, עם חזרתו לאימונים לאחר פגרת חג המולד, נראה אמבפה נוגע בברכו השמאלית בזמן שיחה עם הצוות הרפואי, מה שהעלה סימני שאלה נוספים לגבי מצבו.

בעקבות האבחון המעודכן, הוחלט על תהליך החלמה שמרני, והצרפתי לא יצא עם הקבוצה לסעודיה לחצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיקו מדריד. עם זאת, הוא כן שותף בגמר מול ברצלונה, כשעלה מהספסל בהפסד 3:2, משחק שלאחריו צ'אבי אלונסו סיים את תפקידו.

הברך הלא נכונה נבדקה. קיליאן אמבפה (IMAGO)

בהמשך, אמבפה שיחק ב-8 מתוך 10 משחקים, כבש 9 שערים והציג יכולת גבוהה, אך בריאל הקפידו לעקוב מקרוב אחרי מצבו. המאמן החדש, אלברו ארבלואה, הבהיר כי העומס עליו מנוהל בזהירות: "אנחנו מתקדמים יום אחרי יום, הכל תלוי בהרגשה שלו. אנחנו רוצים אותו ב-100%".

למרות זאת, הצרפתי החמיץ מספר משחקים חשובים, כולל מפגשים מול קבוצות בכירות, ואף נסע לפאריס כדי לעבור בדיקות נוספות ולקבל חוות דעת רפואית שנייה.

בצרפת נחשפה תמונה מדאיגה יותר. העיתונאי דניאל ריולו טען כי אמבפה זעם על האבחון במדריד, ואף פנה למומחה ברטרן סונרי-קוטה, שאישר כי הטיפול הראשוני לא היה מדויק והציע תוכנית שיקום שאפשרה החלמה ללא ניתוח.

זעם על רופאי ריאל. אמבפה (רויטרס)

ריולו אף הוסיף כי "מדובר בטעות עצומה", וטען כי לפי גורמים שונים, ריאל מדריד בדקה את הברך הלא נכונה - טענה שמטילה צל כבד על התנהלות המועדון. האבחון השגוי היווה גם גורם מכריע בפיטורי הצוות הרפואי בתחילת השנה. בעקבות זאת, לאחר שפוטר בסוף 2023, ד"ר ניקו מיחיץ' הוחזר לתפקיד ראש המחלקה, זאת לאחר שהמערך הרפואי עבר ארגון מחדש רק בקיץ האחרון.

שינויים בצוות הרפואי של ריאל מדריד אינם דבר חריג, במיוחד כאשר האחראים מתלוננים על ריבוי פציעות. לצד אמבפה, גם ג'וד בלינגהאם ואלברו קאררס, בין היתר, נעדרו בשבועות האחרונים.

בהקשר הזה, דניאל ריולו השתמש במילים חריפות: "זו בושה מוחלטת עבור ריאל מה שקרה שם. האבחון השגוי הזה יכול היה להוביל להשלכות חמורות הרבה יותר, שכן לקח לאמבפה זמן רב להבין מה בדיוק הבעיה שלו. הוא המשיך להיות פעיל ואף שיחק במספר משחקים מבלי לדעת מה מצבו האמיתי. הוא היה עלול להרוס את הברך שלו". בסופו של דבר, תוכנית חיזוק שרירים מיוחדת, שגובשה יחד עם מומחה הברכיים מפריז, היא זו שסייעה להפוך את המצב.

"בושה עבור ריאל". אמבפה (IMAGO)

אגב, ישנה סערה חדשה נוספת סביב ריאל מדריד לאחר שהתזונאית לשעבר של המועדון, איציאר גונסאלס, פרסמה טענות חריפות ברשתות החברתיות נגד הצוות הרפואי. לדבריה, במועדון אף משתמשים בגרסה החינמית של צ’אט GPT כדי להחליט אילו תוספי תזונה לתת לשחקנים. "אני לא יודעת מה גרוע יותר, הצוות הרפואי או העובדה שהם רושמים תוספים על בסיס תוצאות חינמיות של צ’אט GPT", כתבה, תוך שהיא תוקפת את ההתנהלות המקצועית במועדון ואף מכנה חלק מהאנשים בו "נרקיסיסטים בורים". בנוסף, טענה כי הושפלה על ידי גורמים במועדון, שלדבריה מגנים על האחראים למחדל בפרשת אמבפה.

הסטורי של התזונאית לשעבר בריאל (צילום מסך)

אמבפה עצמו ניסה להרגיע את הרוחות והצהיר כי החלים לחלוטין: "הברך שלי במצב טוב, אני מרגיש הרבה יותר טוב. הייתי בר מזל לקבל אבחנה נכונה בפאריס. להבין מה הבעיה זה הצעד הראשון לחזור לעצמי".

ריולו טען: "אני חושב שהוא לא נוטר טינה לריאל מדריד כי זה כבר בעבר. אבל אם הוא היה נפצע בברך, לא היינו מדברים כך וזה לא היה אותו סיפור. היום אנחנו רוצים לפתוח דף חדש והוא חייך כשעזב לארצות הברית".

למרות ההצהרות, היחסים עם הקהל התקררו בעקבות היעדרויות רבות ומשמעותיות. כעת, כשהוא הצטרף לנבחרת צרפת לקראת משחקי הידידות מול ברזיל וקולומביה בארצות הברית, כל העיניים נשואות אליו - גם מקצועית וגם סביב הפרשה שעדיין מסעירה את מדריד.