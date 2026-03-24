"האוזניים של פנר צלצלו מהסטירה של מכבי ת"א"

באירופה חגגו עם הצהובים אחרי ה-89:94 המרשים ביותר על מוליכת היורוליג: "קיבלו את הזכות להמשיך לקוות", "פנרבחצ'ה לא מצאה אתה מה שחיפשה בסרביה"

אושיי בריסט ורומן סורקין נהנים מהניצחון (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')
הניצחון המרשים של מכבי תל אביב 89:94 על פנרחבצ'ה הערב (שלישי) בבלגרד הדהד ברחבי היבשת, כשהתקשורת האירופית מדגישה כי הצהובים הצליחו לערער את מעמדה של מוליכת ואלופת היורוליג שנראית נהדר העונה, אך הערב זה היה שונה.

באתר ‘מוצארט’ הסרבי החמיאו ליכולת של חניכיו של עודד קטש תוך שהם קובעים בנחרצות: "האוזניים של פנרחבצ'ה צלצלו מהסטירה של מכבי בבלגרד". הדיווח הסרבי הדגיש כי המכונה הצהובה רשמה ניצחון חמישי בשישה משחקים, כשרק מילאנו הצליחה לעצור אותה בתקופה האחרונה.

באתר היווני ‘ספורט 24’ התמקדו ביכולת האישית של כוכב הערב וכתבו: "סורקין המצוין וקבוצתו חסמו את המוליכה בבלגרד", בעוד בטורקיה, האתר ‘סאז'אנספור’ סיכם את האכזבה של האורחת בתמציתיות: "פנרחבצ'ה לא מצאה את מה שחיפשה בסרביה".

רומן סורקין. היה המצטיין (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

“האלופים התקשו מול מכבי”

האתר היווני ‘SDNA’ סיפק כמה כותרות בולטות: "מכבי תל אביב שרדה את הקאמבק וקיבלה את הניצחון שנותן לה את הזכות להמשיך לקוות" וכן "האלופים האירופיים התקשו מול הפתרונות ההתקפיים של מכבי". הדיווח תיאר כיצד הצהובים "ברחו" ליתרון מבטיח כבר במחצית הראשונה בזכות יכולת קליעה מרשימה מכל הטווחים.

