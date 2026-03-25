יום רביעי, 25.03.2026 שעה 09:55
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"קסאדו עשוי להיות המפתח להישארות קאנסלו"

דיווח: העניין של אל הילאל בקשר עשוי לסלול את הדרך להישארות המגן, עליו מבקשים הסעודים 15 מיליון אירו. ברצלונה רוצה 20 מיליון אירו על הספרדי

קאנסלו וקסאדו (IMAGO)
מארק קסאדו עשוי להפוך לאחד השמות החמים של ברצלונה בחלון ההעברות הקרוב, ולא רק בגלל מעמדו בסגל, אלא גם בשל האפשרות שהוא יהווה מפתח לעסקה שתשאיר את ז'ואאו קאנסלו במועדון.

אל הילאל, שמחזיקה בכרטיסו של המגן הפורטוגלי, מעוניינת בקשר הקטלוני ועשויה להשתמש בכך כדי להקל על הישארותו של קאנסלו בברצלונה. המועדון הסעודי כבר ניסה לצרף את קסאדו בחלון החורף האחרון, אך גם השחקן וגם האנזי פליק לא הסכימו לעסקה במהלך העונה.

הקיץ הקרוב עשוי להיות שונה, במיוחד אם המצב באזור המפרץ יתייצב. קסאדו, בן 22, אינו שחקן הרכב קבוע תחת פליק, אך נחשב לבעל פוטנציאל גבוה ושם שמושך עניין ממועדונים גדולים. לפי דיווחים, אל הילאל ממשיכה לעקוב אחריו מקרוב ורואה בו יעד מרכזי.

מארק קסאדו (IMAGO)מארק קסאדו (IMAGO)

החיבור האפשרי בין קסאדו לקאנסלו

הסיטואציה מסתבכת סביב ז'ואאו קאנסלו, שמושאל לברצלונה עד 30 ביוני 2026, אך נמצא תחת חוזה באל הילאל עד 2027. רצונו של הפורטוגלי הוא להישאר בברצלונה בכל מחיר, וגם במועדון שוקלים זאת בחיוב, כל עוד ימשיך להציג יכולת גבוהה. עם זאת, ברצלונה אינה מוכנה לשלם דמי העברה עבורו.

כאן נכנס קסאדו לתמונה. אם אל הילאל תבחר להשקיע בו סכום משמעותי, הדבר עשוי לאפשר לה לממן את מעברו הקבוע של קאנסלו לברצלונה. לפי ההערכות, הקטלונים מצפים לקבל לפחות 20 מיליון אירו עבור הקשר הצעיר.

מהצד השני, דיווחים מערב הסעודית טוענים כי קאנסלו מוערך בכ-15 מיליון אירו, אם כי גורמים בסביבתו טוענים שמדובר בהערכות בלבד, שכן טרם התקיימו שיחות רשמיות בין המועדונים בנושא. בינתיים, הפוקוס של שני השחקנים נשאר מקצועי. גם קסאדו וגם קאנסלו מרוכזים במאבק של ברצלונה על תארי הליגה וליגת האלופות בעונה הנוכחית.

קאנסלו (רויטרס)קאנסלו (רויטרס)

מבחינה מקצועית, מעמדו של קסאדו ירד העונה. הוא שותף ב-29 משחקים רשמיים, מתוכם פתח ב-14 בלבד. בעונה שעברה רשם 36 הופעות, עם 29 משחקים בהרכב, אך נעדר מהחודשיים האחרונים של העונה בעקבות קרע חלקי ברצועה הצידית בברך ימין, פציעה שספג ב-16 במרץ 2025 במשחק מול אתלטיקו מדריד.

