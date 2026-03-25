המחווה של ליברפול לסלאח: יעזוב בחינם בקיץ

ליברפול קיבלה החלטה יוצאת דופן בכדורגל המודרני: לאפשר למוחמד סלאח לעזוב בחינם, למרות חוזה בתוקף עד יוני 2027. המהלך, שנחשב למחווה נדירה כלפי אחד השחקנים הגדולים בתולדות המועדון, מגיע לאחר שהכוכב המצרי הביע רצון לפתוח פרק חדש בקריירה, והמועדון בחר לכבד זאת.

סלאח, בן 33, הודיע בעצמו על העזיבה הצפויה בסוף העונה באמצעות סרטון ברשתות החברתיות, בו אמר: "לצערי היום הזה הגיע. זה החלק הראשון בפרידה שלי. אני אעזוב את ליברפול בסיום העונה". למרות שחתם על חוזה חדש ל-2 עונות באפריל 2025, הצדדים הגיעו להבנה שתאפשר לו להשתחרר ללא תמורה.

ההחלטה של ליברפול מדגישה את המעמד יוצא הדופן של סלאח באנפילד. מדובר בשחקן שהפך לאגדה חיה, כזה שלא רק סיפק מספרים, אלא גם הוביל את המועדון לתקופה מהטובות בתולדותיו.

מוחמד סלאח (IMAGO)

המחווה והמורשת באנפילד

סלאח השאיר חותם עצום מאז הצטרף מרומא בקיץ 2017. עם 255 שערים ב-435 הופעות, הוא מדורג במקום השלישי בטבלת הכובשים של המועדון בכל הזמנים. מעבר לכך, הוא היה חלק מרכזי בזכייה ב-2 אליפויות פרמייר ליג, בליגת האלופות, בגביע העולם למועדונים, בסופר קאפ האירופי, בגביע האנגלי, ב-2 גביעי ליגה ובמגן הקהילה.

הכוכב המצרי זכה גם ב-4 נעלי זהב בפרמייר ליג ונבחר 3 פעמים לשחקן השנה של התאחדות השחקנים. לאורך השנים הוא הפך לסמל, כזה שמזוהה עם המועדון לא פחות מכל אגדה אחרת שעברה בו.

בדבריו, סלאח לא הסתיר את הרגש: "מעולם לא דמיינתי עד כמה המועדון הזה, העיר הזו והאנשים האלו יהפכו לחלק מהחיים שלי. ליברפול היא לא רק מועדון כדורגל, היא תשוקה, היסטוריה ורוח. אי אפשר להסביר את זה למי שלא חלק מזה".

ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)

הוא הוסיף: "חגגנו ניצחונות, זכינו בתארים החשובים ביותר ונלחמנו יחד גם ברגעים הקשים ביותר. אתם נתתם לי את התקופה הטובה בחיי, ואני תמיד אהיה אחד מכם".

גם הקהל קיבל אזכור מיוחד: "זה משהו שלא אשכח לעולם. לעזוב זה אף פעם לא קל. אתם נתתם לי את הזמן הטוב בחיי, ואני תמיד אהיה חלק מכם. המועדון הזה תמיד יהיה הבית שלי".

אי ודאות לגבי העתיד

לצד ההחלטה הדרמטית, עתידו של סלאח נותר פתוח לחלוטין. סוכנו, ראמי עבאס, הבהיר כי אין עדיין יעד ברור לעונה הבאה. "אנחנו לא יודעים איפה מוחמד ישחק בעונה הבאה", כתב עבאס. "וזה אומר שגם אף אחד אחר לא יודע. היזהרו ממי שמחפש תשומת לב זולה".

הדברים מגיעים על רקע התעניינות גדולה בעבר מצד קבוצות מערב הסעודית, שהיו מוכנות לשלם סכומי עתק עבורו (דובר בקיץ האחרון על הצעה של 150 מיליון אירו ואף יותר מאל איתיחאד). כעת, כשהוא צפוי להיות שחקן חופשי, האפשרויות רבות מתמיד, אך ההחלטה הסופית עדיין לא התקבלה. כך או כך, ליברפול בחרה להיפרד בצורה מכובדת מאחד מגדוליה, במהלך שמדגיש עד כמה סלאח לא היה רק כוכב, אלא חלק בלתי נפרד מהזהות של המועדון.