מכבי ת"א עורבת: מונאקו גברה 85:90 על מילאנו

ליגת הכדורסל הטובה באירופה ממשיכה להתקרב לשלבי ההכרעה של העונה, כשהערב (שלישי) אנחנו מקבלים מגוון רחב של משחקים, שכל אחד מהם משפיע על קרב שונה בטבלה. במוקד: מונאקו גברה על מילאנו במשחק בין שתי יריבות ישירות של מכבי ת”א על הפליי אין, כשז’לגיריס השיגה גם היא ניצחון חשוב במאבקי המיקומים על באיירן מינכן.

מונאקו – מילאנו 85:90

איזה משחק הפכפך קיבלנו בנסיכות. בקרב חשוב במיוחד בין שתי קבוצות שנאבקות על הפליי אין, הצרפתים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה ורשמו ניצחון סופר חשוב שנותן לקבוצה שהמסובכת כלכלית הרבה אוויר לנשימה. מילאנו חשבה שהיא בדרך לניצחון כשהובילה בספרות כפולות ברבע האחרון, אך אלפא דיאלו (17 נק’) וג’רון בלוסומגיים היו שם בדקות הסיום ודאגו להפוך.

זאק לידיי נאבק עם ג'רון בלוסומגיים (IMAGO)

הניצחון של הצרפתים נתן להם אוויר כשהם במקום ה-7 בטבלה, בטח כשיריבתה מילאנו נשפה בעורפה בכל התקופה האחרונה ורצת לקחת לה את המקום בפליי אין. כעת, ההפסד של האיטלקים הוריד אותכם מתחת למכבי ת”א למקום ה-13, אך לצהובים משחק חסר והפסד בו יעלה את מילאנו בחזרה למקום ה-12.

ז’לגיריס – באיירן מינכן 71:78

הליטאים עושים רושם העונה של קבוצה קשוחה במיוחד שאף אחד לא ירצה לפגוש בפלייאוף, כשהם רושמים ניצחון שני ברציפות ומתבססים במקום השישי בטבלה, אשר מוביל ישירות אל הפלייאוף בסיום העונה. דווקא הגרמנים פתחו טוב יותר את המשחק וירדו להפסקה ביתרון נאה, אך המילה האחרונה הייתה של החבורה הביתית ובעיקר של אזולאס טובליס (21 נק’) ומוזס רייט (14 נק’).