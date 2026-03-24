יום רביעי, 25.03.2026 שעה 02:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג

קטש: ידענו שיש להם הרבה איכות, גאים מאוד

מאמן הצהובים אחרי ה-89:94 הגדול על פנרבחצ'ה: "מצאנו דרך לסגור את המשחק ובניגוד למה שהיה בליון, גם התחלנו טוב". סורקין: "החצי הראשון עזר לנו"

עודד קטש (רועי כפיר)
זה היה לא פשוט, אבל כמה זה מתוק. מכבי תל אביב אירחה בבלגרד את הקבוצה שבאה מהמקום הראשון ביורוליג, פנרבחצ’ה והצליחה לצאת עם ידה על העליונה, כשניצחה 89:94 ובזכות זה שמרה על חלומות הפלייאין בחיים.

מאמן הצהובים, עודד קטש אמר בסיום: “ניצחון נהדר שלנו, מאמץ גדול של השחקנים. במחצית השנייה פנר היו יותר אגרסיביים. חצי ראשון היה מעולה בשני הצדדים של הפרקט. ידענו שיש להם הרבה איכות, אני שמח מאוד. מצאנו דרך לסגור את המשחק, בניגוד למשחק הקודם, גם התחלנו טוב. גאים מאוד.

“לפעמים, אבל אם אני משווה לתחילת העונה, השתפרנו באספקט הזה, עשינו גם הגנה נהדר, בכל זאת, שיחקנו נגד הקבוצה במקום הראשון ביורוליג. האווירה? כל מי שהגיע חשוב. זה לא כמו לשחק בתל אביב, שם יש לנו אווירה מדהימה. אנחנו מתגעגעים לאוהדים ולמשפחות שלנו, אבל דיברנו על זה ואנחנו מנסים לשחק בשבילם”.

אושיי בריסט חודר אל הסל (צילום: גאושיי בריסט חודר אל הסל (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

בריסט: התמודדנו עם הריצות שלהם

גם אושיי בריסט דיבר: “עשינו עבודה נהדרת. התחלנו חזק בניגוד לפעמים אחרות. היינו אינטנסיביים. ידענו שהם ישחקו יותר חזק במחצית השנייה, הם קבוצה נהדרת, עשינו עבודה טובה ברבע הרביעי, התמודדנו עם הריצות שלהם”.

רומן סורקין גם התראיין: “שתי מחציות שונות לגמרי, החצי הראשון עזר לנו. זה ניצחון נהדר, אנחנו צריכים להמשיך להשתפר. האווירה? כולנו מכירים את הסיטואציה, היינו רוצים לשחק בתל אביב, אבל אנחנו לא יכולים לשחק בבית. תודה לכל מי שהגיע”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
