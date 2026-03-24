יום שלישי, 24.03.2026 שעה 22:35
כדורגל עולמי

סלאח נפרד: בזכות ליברפול, לעולם לא אצעד לבד

הכוכב המצרי שיתף בהודעת הפרידה שלו: "אעזוב את המועדון בסוף העונה. לא אשכח אתכם, נתתם לי את התקופה היפה ביותר בחיים שלי". וגם: האזכור לז'וטה

מוחמד סלאח (IMAGO)
זה אמנם היה באוויר, אך ההודעה הרשמית עדיין דרמטית – ליברפול בישרה הערב (שלישי) כי מוחמד סלאח יעזוב את הקבוצה בסוף העונה. הכוכב המצרי שהגיע לאנפילד לפני תשע שנים בקיץ 2017, יגיע לקיץ 2026 ויגיד להתראות למועדון האדום בו עשה היסטוריה.

סלאח פרסם את הודעת העזיבה שלו, בה אמר: “זהו החלק הראשון של הפרידה שלי. אעזוב את ליברפול בסוף העונה. רציתי להתחיל בכך שמעולם לא דמיינתי עד כמה גדול המועדון הזה, העיר הזאת, האנשים האלה, הפכתם לחלק מחיי. ליברפול היא לא רק מועדון כדורגל, זוהי תשוקה, זוהי היסטוריה, זוהי רוח. אני לא יכול להסביר במילים לאף אחד שהוא לא חלק מהמועדון הזה”.

”לא אשכח אתכם לעולם, עמדתם לצידי בתקופות הכי קשות”

“חגגנו ניצחונות, זכינו בגביעים הכי חשובים ונלחמנו יחד בתקופות הקשות ביותר בחיינו”, שיתף כשהוא מתכוון למותו של דיוגו ז’וטה. “אני רוצה להודות לכל מי שהיה חלק מהמועדון הזה לאורך כל שהותי כאן, במיוחד לחברי הקבוצה בעבר ובהווה”, הוסיף סלאח.

זז'וטה וסלאח (IMAGO)

המצרי המשיך: “ולאוהדים, אין לי מספיק מילים לתאר אתכם. התמיכה שהראיתם לי בתקופה הכי טובה בקריירה שלי ועמדתם לצידי בתקופות הכי קשות. זה משהו שלעולם לא אשכח ומשהו שאקח איתי תמיד”.

הסופר סטאר של המייטי רדס סיכם: “עזיבה היא אף פעם לא קלה. נתתם לי את התקופה הכי טובה בחיי. תמיד אהיה אחד מכם. המועדון הזה תמיד יהיה הבית שלי ושל משפחתי. תודה על הכל. בזכות כולכם, לעולם לא אלך לבד”.

