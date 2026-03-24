יום שלישי, 24.03.2026 שעה 22:22
נדאל דוקטור לשם כבוד, משבר עמוק לבאדוסה

רפאל נדאל זכה לתואר יוקרתי במדריד. פאולה באדוסה מתרסקת בדירוג, רדוקאנו מוותרת על גביע בילי ג'ין קינג ולוקולי חושף את סיוט סבב המשנים.

פאולה באדוסה מכה בכדור במהלך המשחק. (רויטרס)
רפאל נדאל, מגדולי הטניסאים בכל הזמנים, זכה לכבוד יוצא דופן מחוץ למגרש. אוניברסיטת פוליטכניקה במדריד העניקה לספרדי תואר "דוקטור לשם כבוד", האות האקדמי הגבוה ביותר של המוסד. נדאל, המחזיק ב-22 תוארי גראנד סלאם, שתי מדליות זהב אולימפיות וחמישה תוארי גביע דייויס, עטה את הלבוש האקדמי המסורתי שכלל גלימה, כפפות לבנות וטבעת. בנאומו המרגש הדגיש בפני הסטודנטים את חשיבות העבודה הקשה: "כישרון לבדו אינו מספיק, חובה להוסיף ענווה, מסירות ומאמץ. עבודה, משמעת וצניעות חשובים לא פחות מכישרון. אני מקבל את ההוקרה הזו לא רק כהכרה אישית, אלא כהכרה בספורט ובערכים שהוא מייצג".

בזמן שנדאל זוכה לכבוד אקדמי, טניסאית ספרדייה אחרת חווה משבר עמוק. פאולה באדוסה, שרק לפני קצת יותר משנה הגיעה לחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, צנחה אל מחוץ למאיה הראשונה בעולם וצפויה לרדת לסביבות המקום ה-113. באדוסה הודחה בסיבוב השני במיאמי בתבוסה מוחצת 6:2, 6:1 לאיבה יוביץ', ובעקבות כך פרסמה הצהרה כואבת ברשתות החברתיות: "הפחד הארור הזה, זה כל כך נורא. לפעמים אני מרגישה שאני לא יכולה לשלוט בקולות שבתוכי. הרגשות מציפים ואני מרגישה שאני טובעת ומוצפת בספקות". למרות הקשיים והפציעות שחוותה, באדוסה הבטיחה להמשיך להילחם: "אני אעשה כל מה שנדרש. פאולה עדיין לא חזרה, אבל היא תחזור". הירידה בדירוג מסכנת את כניסתה האוטומטית להגרלה הראשית של הרולאן גארוס, והיא תהיה חייבת לחזור לטופ 100 עד ה-5 באפריל, כשהתקווה העיקרית שלה היא טורניר צ'רלסטון.

בזירה הבינלאומית הקבוצתית, קפטנית נבחרת בריטניה בגביע בילי ג'ין קינג, אן קיוטבונג, נאלצת להתמודד עם סגל חסר לקראת המפגש מול אוסטרליה ב-10 וב-11 באפריל. אמה רדוקאנו, קייטי בולטר ופרנצ'סקה ג'ונס בחרו שלא לטוס למפגש במלבורן, שכן הוא מתנגש עם תחילת עונת החימר באירופה ודורש מעבר למשטח קשה. רדוקאנו אף התחייבה להשתתף בטורניר לינץ באותו שבוע. בריטניה תתייצב עם סגל הכולל את סוני קרטל, הארייט דארט, ג'ודי בוראג' ומיקה סטויסבלייביץ'. מנגד, אוסטרליה תציג סגל חזק הכולל את תליה גיבסון בת ה-21, הפריצה הגדולה של הטורנירים בארצות הברית. גיבסון הדהימה לאחרונה שחקניות בכירות כמו נאומי אוסקה ויקטרינה אלכסנדרובה, וקיוטבונג הודתה כי מדובר בכישרון יוצא דופן שיהווה אתגר עצום לנבחרתה.

לסיום, הצצה למציאות הקשה של סבב המשנים בטניס. הטניסאי הצרפתי לורן לוקולי שיתף חוויות מטרידות מטורנירי הפיוצ'ר והצ'לנג'ר. לוקולי סיפר על תנאים ירודים, כמו מלון בבולגריה עם מיטות שבורות ומגרשים עם קפיצות כדור בלתי צפויות, וביקר בחריפות את איגוד הטניס הבינלאומי על כך שהוא מאלץ שחקנים לשהות במלונות רשמיים יקרים. הצרפתי גם שיתף סיפורים הזויים: ממקסיקו, שם נגנב ציודו והוא נאלץ לשחק עם נעליים קטנות ממידתו, דרך מלון בבנידורם שהתגלה כמועדון מסיבות רועש, ועד רגע מעורר אימה במינסק, שם נהג מונית עצר בתחנת דלק שוממת והחליף את לוחיות הרישוי, מה שגרם לטניסאי לחשוש כי הוא עומד להיחטף. המציאות הזו מוכיחה שוב עד כמה הדרך לפסגת הטניס העולמי רצופה במכשולים הרחק מאור הזרקורים.

