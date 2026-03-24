יום שלישי, 24.03.2026 שעה 22:35
כדורסל עולמי  >> יורוליג

מכבי עדיין יכולה להגיע לפליי אין: תמונת מצב

הניצחון של הצהובים על פנרחבצ'ה השאיר את התקוות שלהם להוציא משהו מהעונה הזו, כשהם עלו למקום ה-12 הודות להפסד של מילאנו ועדיין יש להם משחק חסר

ג'ימי קלארק בפעולה אופיינית (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )
היורוליג מתקרב בצעדי ענק אל עבר שלבי ההכרעה של השנה, כשנותרו עוד שישה מחזורים בלבד לעונה הסדירה. ברחבי היבשת הישנה כל הקבוצות ממשיכות להיאבק ולנסות לשפר את מיקומן בטבלה. מי שהשיגה ניצחון חשוב במאבק שלה על הפליי אין היא מכבי ת”א, שרשמה הערב (שלישי) ניצחון גדול על האלופה והמוליכה פנרבחצ’ה.

שיפולי הפליי אין עדיין צמודים במיוחד, כשהצהובים עלו למקום ה-12 הודות להפסד של מילאנו למונאקו, אך זה לא בהכרח יהיה מיקומם הסופי בתום הערב. במקביל משוחק לו משחק שמפיע ישירת על הסיכויים של מכבי להגיע מקום העשירי, כשדובאי פוגשת את פנאתינייקוס. בכל מקרה, צריך לזכור שלחבורה של קטש משחק חסר, כשהיא עוד צריכה לשחק מול הפועל תל אביב בהתמודדות שנדחתה בעקבות המלחמה.

הטבלה

מקום 1: פנרבחצ’ה – 33 משחקים, 23 ניצחונות, 10 הפסדים
מקום 2: אולימפיאקוס – 33 משחקים, 22 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 3: הפועל ת”א – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים
מקום 4: ריאל מדריד – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 5: ולנסיה – 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 6: ז’לגיריס – 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 7: מונאקו – 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 8: פנאתינייקוס – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 9: הכוכב האדום בלגרד – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 10: ברצלונה – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 11: דובאי – 32 משחקים, 17 ניצחונות, 15 הפסדים
מקום 12: מכבי ת”א – 32 משחקים, 16 ניצחונות, 16 הפסדים
מקום 13: מילאנו – 33 משחקים, 16 ניצחונות, 17 הפסדים

מה נשאר למכבי ת”א?

דובאי (בית), אנדולו (בית), בסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), הפועל ת”א (בית) ובולוניה (בית).

