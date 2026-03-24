יום רביעי, 25.03.2026 שעה 02:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג

מכבי חולמת פלייאין, הפועל התרחקה מהרביעייה

הודות לניצחון על פנרבחצ'ה, התקוות להוציא משהו מהעונה הזאת נשארו בחיים כשהחבורה של קטש עלתה למקום ה-12. האדומים הובסו מול ריאל וירדו בטבלה

דן אוטורו ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה וג'ורג'ה קוסטיץ')
היורוליג מתקרב בצעדי ענק אל עבר שלבי ההכרעה של השנה, כשנותרו עוד שישה מחזורים בלבד לעונה הסדירה. ברחבי היבשת הישנה כל הקבוצות ממשיכות להיאבק ולנסות לשפר את מיקומן בטבלה, וביניהן הנציגות הישראליות שלנו.

מי שהשיגה ניצחון חשוב במאבק שלה על הפליי אין היא מכבי ת”א, שרשמה הערב (שלישי) ניצחון גדול על האלופה והמוליכה פנרבחצ’ה. יריבתה העירונית, הפועל תל אביב, הציגה יכולת לא מספקת ונכנעה לריאל מדריד במפגש הקריטי על הרביעייה הראשונה.

חלום הפלייאין בר השגה

שיפולי הפליי אין עדיין צמודים במיוחד, כשהצהובים עלו למקום ה-12 הודות להפסד של מילאנו למונאקו. כעת, ועם ההפסד של דובאי לפנאתינייקוס רגע לפני המפגש שלה מול מכבי, החבורה של עודד קטש תוכל לעקוף אותה עם ניצחון ביום חמישי. כל זה ישים אותה במרחק של מקום אחד בלבד מהפליי אין, כשעדיין יש לה משחק חסר.

גג'ימי קלארק בפעולה אופיינית (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

בכל מקרה הקבוצות הנמצאות להן במקומות המובילים לפליי אין עדיין שומרות על פער, כשפאו, מונאקו, ז’לגיריס וברצלונה שומרות מרחק של שלושה ניצחונות מהתל אביבים, בזמן שהכוכב האדום, שנמצאת כרגע בפער של שני ניצחונות מהצהובים, עדיין לא שיחקה.

הפועל ת”א התרחקה מהרביעייה 

מאבקי המיקום ממשיכים להיות מרתקים, כאשר האדומים ירדו שני מקומות לעומת תחילת המחזור בעקבות ההפסד לבלאנקוס וניצחונה של ולנסיה על אולימפיאקוס והם כעת במקום החמישי. כתוצאה מכך, קבוצתו של דימיטריס איטודיס תצטרך לעבוד קשה כדי לזכות ביתרון הביתיות, כשהיא במרחק ניצחון אחד מהקבוצות שהוזכרו, ויש לה משחק חסר שעליה להשלים.

בכל הנוגע לשישייה הראשונה, שמבטיחה פלייאוף ועונה נוספת במפעל הבכיר, להפועל ניצחון יותר מלמדורגות 6-9, ולזכותה שני הפסדים פחות, כך שהיא בעמדה טובה לסיים בשישייה.

גג'ונתן מוטלי (IMAGO)

הטבלה

מקום 1: פנרבחצ’ה – 33 משחקים, 23 ניצחונות, 10 הפסדים
מקום 2: אולימפיאקוס – 34 משחקים, 22 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 3: ריאל מדריד – 33 משחקים, 21 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 4: ולנסיה – 33 משחקים, 21 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 5: הפועל ת”א – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים
מקום 6: ז’לגיריס – 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 7: מונאקו – 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 8: פנאתינייקוס – 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 9: ברצלונה – 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 10: הכוכב האדום בלגרד – 32 משחקים, 18 ניצחונות, 14 הפסדים
מקום 11: דובאי – 33 משחקים, 17 ניצחונות, 16 הפסדים
מקום 12: מכבי ת”א – 32 משחקים, 16 ניצחונות, 16 הפסדים
מקום 13: מילאנו – 33 משחקים, 16 ניצחונות, 17 הפסדים

מה נשאר למכבי ת”א?

דובאי (בית), אנדולו (בית), בסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), הפועל ת”א (בית) ובולוניה (בית).

מה נשאר להפועל ת”א?

באסקוניה (חוץ), פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ’ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מכבי ת”א (חוץ) ומונאקו (חוץ).

