סוף עידן: סלאח יעזוב את ליברפול בתום העונה

סוף עידן: סלאח יעזוב את ליברפול בתום העונההודעה דרמטית של המייטי רדס: הכוכב המצרי ייפרד מאנפילד אחרי ש-2025/26 תגיע לסיומה: "הזמן לחגוג באופן מלא את מורשתו והישגיו יגיע בהמשך השנה" מערכת ONE | 24/03/2026 20:47 מוחמד סלאח חוגג (IMAGO) סוף עידן בליברפול. אחרי הסאגות המתמשכות בתקופה האחרונה בין המועדון למוחמד סלאח, המייטי רדס פרסמו הערב (שלישי) הודעה דרמטית ובה הודיעות רשמית כי הכוכב המצרי יסיים את דרכו באנפילד בסוף העונה הנוכחית.