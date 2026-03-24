יום רביעי, 25.03.2026 שעה 02:15
כדורגל עולמי

סוף עידן: סלאח יעזוב את ליברפול בתום העונה

הודעה דרמטית של המייטי רדס: הכוכב המצרי ייפרד מאנפילד אחרי ש-2025/26 תגיע לסיומה: "הזמן לחגוג באופן מלא את מורשתו והישגיו יגיע בהמשך השנה"

מוחמד סלאח (IMAGO)
סוף עידן בליברפול. אחרי הסאגות המתמשכות בתקופה האחרונה בין המועדון למוחמד סלאח, המייטי רדס פרסמו הערב (שלישי) הודעה דרמטית ורשמית כי הכוכב המצרי יסיים את דרכו באנפילד בסוף העונה הנוכחית: "הזמן לחגוג באופן מלא את מורשתו והישגיו יגיע בהמשך השנה".

אין ספק שהכנף הימני הפך לאגדה בעיר, כשהוא אחד הגדולים בהיסטוריה שלבשו את חולצת המועדון. הוא הצטרף בקיץ 2017 מרומא וזכה בשתי אליפויות, ליגת האלופות, גביע אנגלי, שני גביעי ליגה, סופר קאפ אירופי, מגן הקהילה וגביע העולם למועדונים.

בפן האישי, אף אחד לא היה יכול לצפות כמה המצרי יתפוצץ מהרגע שהגיע לליברפול. הוא כבש 235 שערים ב-435 משחקים עם הרדס בכל המסגרות, כשבין היתר הוא גם זכה בתואר מלך השערים של הפרמיירליג לא פחות מארבע פעמים.

סלאח: נלחמנו ביחד בזמנים הכי קשים

סלאח אמר: “היום הגיע. אני אעזוב את ליברפול בסוף העונה. אף פעם לא דמיינתי כמה המועדון הזה יהפוך לחלק מחיי. ליברפול זה לא רק מועדון, זה תשוקה, אני לא יכול להסביר את זה למי שלא חלק מהמועדון. חגגנו ניצחונות, זכינו בתארים ביחד ונלחמנו ביחד בזמנים הכי קשים של החיים שלנו (המוות של דייגו ז’וטה).

“אני רוצה להודות לכולם. במיוחד לחבריי לקבוצה בעבר וגם עכשיו, וגם לאוהדים. אין לי מספיק מילים, העידוד שנתתם לי, זה שעמדתם לצידי תמיד, זה משהו שאני לעולם לא אשכח. אני אקח את זה לתמיד. לעזוב זה אף פעם לא קל. המועדון הזה תמיד יהיה הבית שלי ושל המשפחה שלי. בזכותכם לעולם לא אצעד לבד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */