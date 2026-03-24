סוף עידן: סלאח יעזוב את ליברפול בתום העונה

סוף עידן בליברפול. אחרי הסאגות המתמשכות בתקופה האחרונה בין המועדון למוחמד סלאח, המייטי רדס פרסמו הערב (שלישי) הודעה דרמטית ורשמית כי הכוכב המצרי יסיים את דרכו באנפילד בסוף העונה הנוכחית: "הזמן לחגוג באופן מלא את מורשתו והישגיו יגיע בהמשך השנה".

אין ספק שהכנף הימני הפך לאגדה בעיר, כשהוא אחד הגדולים בהיסטוריה שלבשו את חולצת המועדון. הוא הצטרף בקיץ 2017 מרומא וזכה בשתי אליפויות, ליגת האלופות, גביע אנגלי, שני גביעי ליגה, סופר קאפ אירופי, מגן הקהילה וגביע העולם למועדונים.

בפן האישי, אף אחד לא היה יכול לצפות כמה המצרי יתפוצץ מהרגע שהגיע לליברפול. הוא כבש 235 שערים ב-435 משחקים עם הרדס בכל המסגרות, כשבין היתר הוא גם זכה בתואר מלך השערים של הפרמיירליג לא פחות מארבע פעמים.

מוחמד סלאח מניף את הגביע (רויטרס)

סלאח: נלחמנו ביחד בזמנים הכי קשים

סלאח אמר: “היום הגיע. אני אעזוב את ליברפול בסוף העונה. אף פעם לא דמיינתי כמה המועדון הזה יהפוך לחלק מחיי. ליברפול זה לא רק מועדון, זה תשוקה, אני לא יכול להסביר את זה למי שלא חלק מהמועדון. חגגנו ניצחונות, זכינו בתארים ביחד ונלחמנו ביחד בזמנים הכי קשים של החיים שלנו (המוות של דייגו ז’וטה).

“אני רוצה להודות לכולם. במיוחד לחבריי לקבוצה בעבר וגם עכשיו, וגם לאוהדים. אין לי מספיק מילים, העידוד שנתתם לי, זה שעמדתם לצידי תמיד, זה משהו שאני לעולם לא אשכח. אני אקח את זה לתמיד. לעזוב זה אף פעם לא קל. המועדון הזה תמיד יהיה הבית שלי ושל המשפחה שלי. בזכותכם לעולם לא אצעד לבד”.