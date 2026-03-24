מה אומרים המספרים על שחקני נוער ב'?

נבחרת נוער ב' של ישראל, המודרכת ע"י אופיר חיים, תחל מחר (רביעי) את דרכה במשחקי השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה, במשחק מול נבחרת אוסטריה (18:00, שעון מקומי), הנבחרת המארחת של משחקי הבית הישראלי. המשחקים הנוספים שצפויים לנבחרת הישראלית: משחק מול נבחרת גרמניה (שבת, 13:00), משחק מול נבחרת בוסניה (שלישי, 15:00). מטרת כ"א מהנבחרות - לסיים בין שלוש הראשונות בטבלה הסופית, על מנת להישאר בדרג א'.

רגע לפני שיוצא לדרך הטורניר, בדקנו באתר ההתאחדות לכדורגל את הנתונים של 19 שחקני הסגל, המשחקים בליגת העל, במטרה למצוא מי השחקנים שהרבו לשחק, מי השחקנים שהרבו לכבוש, מי השחקנים שהרבו לספוג כרטיסים צהובים.

מקרב שני השוערים, עילי אלטמן (מכבי פ"ת) רשם כמות משמעותית יותר של דקות משחק והופעות: אלטמן שותף ב-25 משחקים, ב-23 מהם רשם הופעות מלאות. לזכותו 2334 דקות משחק. לעומתו, מארק גולנקוב, שהגן בצורה הרואית על שערה של מכבי חיפה במרבית משחקיה בקמפיין ליגת האלופות, רשם 13 הופעות ולזכותו 1238 דקות.

מארק גולנקוב בשדה התעופה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שחקני ההגנה

מקרב שחקני ההגנה גיא אליגושוילי, מגנה של הפועל ת"א, הוא שיאן דקות המשחק עם 24 הופעות, לזכותו 2220 דקות משחק. השחקן הוא גם שיאן הצהובים של הנבחרת, לא פחות משבעה כרטיסים צהובים נשלפו לעברו של השחקן.

שחקן ההגנה שחתום על שני שיאים הוא נעם שטייפמן, בלם מכבי חיפה - השחקן שרשם את מספר ההופעות המלאות הרב ביותר, והוא גם שחקן ההגנה שכבש את כמות השערים הגבוהה ביותר מקרב שחקני הנבחרת. נעם שטייפמן רשם 21 הופעות, צבר 1954 דקות משחק, בהן כבש שני שערים וספג שלושה כרטיסים צהובים.

שחקני הקישור

מקרב שחקני הקישור שיאן דקות המשחק הוא יונתן גלבוע מהפועל באר שבע, ששותף ב-24 משחקים. השחקן צבר 2213 דקות משחק, בהן ספג חמישה כרטיסים צהובים - כמות הצהובים הגבוהה ביותר מקרב הקשרים.

מקרב הקשרים השחקן שכבש את כמות השערים הגבוהה ביותר בכימות לדקות משחק הוא נועם לוי ממכבי חיפה, שרשם 17 הופעות, שהסתכמו ב-1050 דקות מצטברות, במהלכן כבש ארבעה שערים וספג כרטיס צהוב אחד.

נועם לוי עם הכדור (חגי מיכאלי)

ההתקפה

מקרב שחקני ההתקפה (כנף וחלוצים) עומרי כהן, חלוץ הפועל פ"ת, סגן מלך שערי ליגת העל, שהוא גם בנו של שוער העבר, אוהד כהן, חתום על מאזן מרשים של 18 שערים ב-24 משחקים, בהם שיחק במצבר 1812 דקות משחק. עומרי כהן עומד על ממוצע של שער על כל כ-100 דקות משחק.

סגל הנבחרת המלא

שוערים: עילי אלטמן (מכבי פ"ת) ומרק גולנקוב (מכבי חיפה).

הגנה: יאזן וותד (מכבי פ"ת), גיא אליגואשווילי (הפועל ת"א), נעם שטייפמן (מכבי חיפה), דניאל הדר (מכבי חיפה), נעם לוי (מכבי ת”א), לירוי אבריבאייה (מכבי ת”א) ויהונתן קוצ’ר (מכבי ת”א).

קישור והתקפה: איתמר חוסיד (הפועל ת"א), יונתן גלבוע (הפועל באר שבע), יהונתן שגב (מכבי פ"ת), נעם כהן (הפועל פ”ת), עומרי כהן (הפועל פ"ת), אוריין גורן (ברצלונה), עילאי בן סימון (מכבי ת”א), נועם לוי (מכבי חיפה), נועם אלוק (מכבי חיפה), ליאם לוסקי (מכבי חיפה) ואדם גרימברג (מכבי חיפה).