"קיבל עצות מפליק": טרזיץ' מועמד לבילבאו

אתלטיק בילבאו לא בעונה טובה. אחרי שהיא הצליחה להגיע עד לליגת האלופות, כעת היא יושבת במקום התשיעי בלבד, כשהיא נלחמת על לסיים במקום שמוביל לאירופה. על אף שהיא ניצחה את ריאל בטיס במחזור האחרון, זה לא המקום בו היא שאפה להיות בשלב הזה.

לפני כמה ימים חדשות טלטלו את האוהדים הבסקים: ארנסטו ואלוורדה, שאימן את הקבוצה ב-4 השנים האחרונות (אחרי שתי קדנציות שהיו לו בעבר) הודיע שהוא לא ימשיך על הקווים בעונה הבאה. כזכור, הספרדי אימן בעבר במשך קצת יותר מ-2 עונות גם בברצלונה.

עכשיו, על פי הדיווחים בתקשורת הגרמנית, השם הכי לוהט להחליף את ואלוורדה על הקווים הוא לא אחר מאדן טרזיץ’. מי שאימן בברוסיה דורטמונד וסיים את דרכו בקיץ 2024 כבר דחה הצעות מווסטהאם וריאל סוסיאדד, אך כעת נרשם כי זאת של בילבאו מוצאת חן בעיניו.

אדין טרזיץ' (רויטרס)

הפגישה עם פליק

ב-’SPORT’ הקטלוני מספרים שטרזיץ’ היה בעיר ברצלונה לפני מספר שבועות שם נפגש עם מאמן הקבוצה, האנזי פליק, שנמצא כבר בעונתו השנייה וישמש לו כ”מנטור” לגבי הליגה בה אקס דורטמונד מעולם לא אימן.