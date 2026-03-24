ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"קיבל עצות מפליק": טרזיץ' מועמד לבילבאו

אחרי שוואלוורדה הודיע כי הוא לא ימשיך אצל המועדון הבאסקי, בתקשורת הגרמנית דיווחו כי אקס דורטמונד צפוי להחליפו, כשהוא גם נפגש עם מאמן ברצלונה

אדין טרזיץ' והאנזי פליק (IMAGO)
אדין טרזיץ' והאנזי פליק (IMAGO)

אתלטיק בילבאו לא בעונה טובה. אחרי שהיא הצליחה להגיע עד לליגת האלופות, כעת היא יושבת במקום התשיעי בלבד, כשהיא נלחמת על לסיים במקום שמוביל לאירופה. על אף שהיא ניצחה את ריאל בטיס במחזור האחרון, זה לא המקום בו היא שאפה להיות בשלב הזה.

לפני כמה ימים חדשות טלטלו את האוהדים הבסקים: ארנסטו ואלוורדה, שאימן את הקבוצה ב-4 השנים האחרונות (אחרי שתי קדנציות שהיו לו בעבר) הודיע שהוא לא ימשיך על הקווים בעונה הבאה. כזכור, הספרדי אימן בעבר במשך קצת יותר מ-2 עונות גם בברצלונה.

עכשיו, על פי הדיווחים בתקשורת הגרמנית, השם הכי לוהט להחליף את ואלוורדה על הקווים הוא לא אחר מאדן טרזיץ’. מי שאימן בברוסיה דורטמונד וסיים את דרכו בקיץ 2024 כבר דחה הצעות מווסטהאם וריאל סוסיאדד, אך כעת נרשם כי זאת של בילבאו מוצאת חן בעיניו.

אדין טרזיץאדין טרזיץ' (רויטרס)

הפגישה עם פליק

ב-’SPORT’ הקטלוני מספרים שטרזיץ’ היה בעיר ברצלונה לפני מספר שבועות שם נפגש עם מאמן הקבוצה, האנזי פליק, שנמצא כבר בעונתו השנייה וישמש לו כ”מנטור” לגבי הליגה בה אקס דורטמונד מעולם לא אימן. 

