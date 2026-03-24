יום שלישי, 24.03.2026 שעה 20:45
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6022-5826פאריס סן-ז'רמן1
5924-5427לאנס2
4935-5427מארסיי3
4729-4127ליון4
4734-4227ליל5
4638-4727מונאקו6
4437-4327ראן7
4033-4327שטרסבורג8
3732-3827טולוז9
3741-3727לוריין10
3639-3427ברסט11
3237-2427אנז'ה12
3143-3227פ.צ. פאריס13
2735-2227לה האבר14
2752-3227ניס15
2236-2227אוקזר16
1745-2426נאנט17
1460-2527מץ18

פוצ'טינו תוקף את הנרי: "שיקר בנוגע למסי"

הארגנטינאי, שאימן את הפרעוש במדי פ.ס.ז', הגיב לפרשן הצרפתי, שטען שהוא לא יודע כיצד להשתמש בשחקן: "שום דבר לא היה נגד ליאו, הוא הסכים אפילו"

פוצ'טינו ומסי (רויטרס)


למרות שעברו כמה שנים מאז עזיבתו של ליאו מסי את פ.ס.ז’, יש סערות בנושא אפילו היום. אחת כזאת הייתה בין אגדת ברצלונה, תיירי הנרי, לבין מאמן הצרפתים באותה תקופה, מאוריסיו פוצ’טינו.

הנרי, שהיה באותה תקופה פרשן בתקשורת הצרפתית, ביקר את המאמן ואמר שהוא לא יודע איך להתייחס למסי על המגרש. הצרפתי טען שהציע שהפרעוש ישחק במרכז המגרש, שם יוכל לנהל את המשחק, אך פוצ’טינו החליט “לבודד” אותו באגף הימני.

המאמן הארגנטינאי לא נשאר חייב והגיב: תיירי הנרי, שהיה הפרשן של פריים, אמר שהוא לא מבין מדוע שמתי את מסי באגף ימין כשהוא היה טוב יותר לצד ניימאר. לא העברנו את מסי בכוונה לאגף ימין במחצית השנייה. לפעמים שחקנים מוצאים את עצמם בעמדת הגנה כדי להתאושש, כדי להחזיר לעצמם את האנרגיה, וזה היה המקרה עם מסי”.

מאוריסיו פוצמאוריסיו פוצ'טינו (רויטרס)

“באותה תקופה היה חוסר כבוד, אף אחד לא עשה לי טובה”

פוצ’טינו המשיך: “אני זוכר שאמרתי לו (מסי) את זה. הוא למעשה הסכים איתי וענה, 'טוב, מה אתה רוצה שאעשה?' לא! לא 'מה אתה רוצה שאעשה?' אל תשקר, זה הכל. לפעמים דברים כאלה הם שהכי פוגעים בי, כשאתה חותם בפ.ס.ז', זה בגלל שיש לך רקורד. זה לא כדי לעשות לי טובה. אף אחד לא עושה לך טובה בכדורגל”.

המאמן סיכם ואמר: "לא אכפת לי אם אנשים אומרים לי שאני מכוער, שמן או מה שזה לא יהיה. אבל לשקר... באותה תקופה, הראו לנו הרבה חוסר כבוד. אני חוזר: הייתה לנו המומחיות הדרושה כדי ליצור מבנה מוצק שיתן למסי, ניימאר ואמבפה את ההזדמנות להופיע במיטבם. אבל לצערי התקבלה ההחלטה להפריד כוחות”.

