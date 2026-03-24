פוצ'טינו תוקף את הנרי: "שיקר בנוגע למסי"

למרות שעברו כמה שנים מאז עזיבתו של ליאו מסי את פ.ס.ז’, יש סערות בנושא אפילו היום. אחת כזאת הייתה בין אגדת ברצלונה, תיירי הנרי, לבין מאמן הצרפתים באותה תקופה, מאוריסיו פוצ’טינו.

הנרי, שהיה באותה תקופה פרשן בתקשורת הצרפתית, ביקר את המאמן ואמר שהוא לא יודע איך להתייחס למסי על המגרש. הצרפתי טען שהציע שהפרעוש ישחק במרכז המגרש, שם יוכל לנהל את המשחק, אך פוצ’טינו החליט “לבודד” אותו באגף הימני.

המאמן הארגנטינאי לא נשאר חייב והגיב: תיירי הנרי, שהיה הפרשן של פריים, אמר שהוא לא מבין מדוע שמתי את מסי באגף ימין כשהוא היה טוב יותר לצד ניימאר. לא העברנו את מסי בכוונה לאגף ימין במחצית השנייה. לפעמים שחקנים מוצאים את עצמם בעמדת הגנה כדי להתאושש, כדי להחזיר לעצמם את האנרגיה, וזה היה המקרה עם מסי”.

“באותה תקופה היה חוסר כבוד, אף אחד לא עשה לי טובה”

פוצ’טינו המשיך: “אני זוכר שאמרתי לו (מסי) את זה. הוא למעשה הסכים איתי וענה, 'טוב, מה אתה רוצה שאעשה?' לא! לא 'מה אתה רוצה שאעשה?' אל תשקר, זה הכל. לפעמים דברים כאלה הם שהכי פוגעים בי, כשאתה חותם בפ.ס.ז', זה בגלל שיש לך רקורד. זה לא כדי לעשות לי טובה. אף אחד לא עושה לך טובה בכדורגל”.

המאמן סיכם ואמר: "לא אכפת לי אם אנשים אומרים לי שאני מכוער, שמן או מה שזה לא יהיה. אבל לשקר... באותה תקופה, הראו לנו הרבה חוסר כבוד. אני חוזר: הייתה לנו המומחיות הדרושה כדי ליצור מבנה מוצק שיתן למסי, ניימאר ואמבפה את ההזדמנות להופיע במיטבם. אבל לצערי התקבלה ההחלטה להפריד כוחות”.