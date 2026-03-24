יום רביעי, 25.03.2026 שעה 02:16
כדורגל ישראלי

יפגוש את אחיו? דריק לוקאסן זומן לנבחרת גאנה

אקס מכבי תל אביב בחר לייצג את הכוכבים השחורים במטרה להגיע לגביע העולם במדי הנבחרת ועשוי לפגוש בקונסטלציה מסוימת את אחיו ההולנדי, בריאן ברובי

דריק לוקאסן (רדאד ג'בארה)
הצמיחה של פאפוס הקפריסאית בשנים האחרונות הגיעה לשיאה במהלך העונה הנוכחית עם הגעה היסטורית לשלב הליגה של ליגת האלופות, שם הצליחה הקבוצה לסיים עם תשע נקודות ולהשיג שני ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, לסיים במקום ה-26 ולהיות במרחק הפרש שערים בלבד מכניסה לשלב הפלייאוף.

מי שהפך לחלק מרכזי בקבוצה הוא בלם מכבי תל אביב לשעבר, דריק לוקאסן, שגם פגש את הצהובים בשלב המוקדמות של המפעל האירופי הגדול, ומכוון לעשות בגיל 30 קפיצת מדרגה נוספת, אחרי שבחר להחליף את הייצוג שלו כשזומן לסגל נבחרת גאנה לקראת משחקי הידידות הקרובים נגד אוסטריה וגרמניה.

נבחרת הכוכבים השחורים הוגרלה לבית 12 יחד עם אנגליה, קרואטיה ופנמה, ואם יצליחו לבצע סנסציה, הוא עשוי לפגוש בקונסטלציה מסוימת אך קלושה מאוד את אחיו, בריאן ברובי, שעתיד לקבל זימון לנבחרת הולנד, בשלבי הנוקאאוט של גביע העולם, במה שעשוי להציב “קרב אחים” נוסף המערב את נבחרת גאנה, כשגם האחים של אתלטיק בילבאו, איניאקי שבחר לייצג את גאנה, עשוי לפגוש את ניקו ששייך לספרד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
