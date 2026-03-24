יפגוש את אחיו? דריק לוקאסן זומן לנבחרת גאנה

הצמיחה של פאפוס הקפריסאית בשנים האחרונות הגיעה לשיאה במהלך העונה הנוכחית עם הגעה היסטורית לשלב הליגה של ליגת האלופות, שם הצליחה הקבוצה לסיים עם תשע נקודות ולהשיג שני ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, לסיים במקום ה-26 ולהיות במרחק הפרש שערים בלבד מכניסה לשלב הפלייאוף.

מי שהפך לחלק מרכזי בקבוצה הוא בלם מכבי תל אביב לשעבר, דריק לוקאסן, שגם פגש את הצהובים בשלב המוקדמות של המפעל האירופי הגדול, ומכוון לעשות בגיל 30 קפיצת מדרגה נוספת, אחרי שבחר להחליף את הייצוג שלו כשזומן לסגל נבחרת גאנה לקראת משחקי הידידות הקרובים נגד אוסטריה וגרמניה.

נבחרת הכוכבים השחורים הוגרלה לבית 12 יחד עם אנגליה, קרואטיה ופנמה, ואם יצליחו לבצע סנסציה, הוא עשוי לפגוש בקונסטלציה מסוימת אך קלושה מאוד את אחיו, בריאן ברובי, שעתיד לקבל זימון לנבחרת הולנד, בשלבי הנוקאאוט של גביע העולם, במה שעשוי להציב “קרב אחים” נוסף המערב את נבחרת גאנה, כשגם האחים של אתלטיק בילבאו, איניאקי שבחר לייצג את גאנה, עשוי לפגוש את ניקו ששייך לספרד.