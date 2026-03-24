"אמרנו שפעם הבאה פשוט אביא לו את המדליה"

בעוד עולם הכדורגל האפריקאי סוער בעקבות החלטת CAF לשלול מסנגל את התואר ולהעניקו למרוקו, קשר אברטון אידריסה גיי תוקף את המהלך ה"מגוחך". גיי הבהיר כי עבור השחקנים הניצחון הושג על המגרש ולא ב"משרדים", וכי שום נייר לא ישנה את העובדה שהם האלופים בזכות.

למרות המתיחות הרשמית, גיי חשף כי הוא וחברו לקבוצת אברטון, המרוקאי אדם אזנו, מתמודדים עם המצב בהומור. "אנחנו פשוט צוחקים על זה," סיפר גיי בחיוך. "אמרתי לו שבפעם הבאה פשוט אביא לו את המדליה שלי. אנחנו אחים ואף אחד לא יגרום לי לשנוא את העם המרוקאי".

הקשר הדגיש כי הניצחון הסנגלי היה עניין של גורל שאי אפשר לקחת מהם. "גם אם נשחק את המשחק הזה עשר פעמים, ננצח בעשרתן," הצהיר בביטחון. מבחינתו, המאמץ וההקרבה של השחקנים על הדשא הם שקובעים את זהות האלופה, ללא קשר להחלטות טכניות מאוחרות.

אידריסה גיי בפעולה. מתייחס לסערה בהומור (IMAGO)

גיי המשיך בביקורת חריפה ואמר: "אולי האנשים שקיבלו את ההחלטה הזו הם נגד אפריקה, כי אפריקה לא צריכה החלטות מהסוג הזה. מגיע לנו הגביע הזה – נלחמנו על המגרש וכולם יודעים מה קרה. לא אכפת לנו ממדליות או מגביעים, כי הדבר הכי חשוב הוא מה שקורה על הדשא ולא מה שאתם כותבים על הנייר. בתוך המגרש ניצחנו ואף אחד לא יכול לשנות את זה".

ומה בגזרת הערעור?

על אף השמועות כי ההתאחדות הסנגלית כבר הגישה ל-CAS ערעור רשמי על ההחלטה השנויה במחלוקת, בית הדין הודיעה כי דבר כזה עדיין לא התקבל: “נכון לעכשיו, CAS לא קיבל אף ערעור של ההתאחדות הסנגלית בכל מה שקשור לאליפות אפריקה. בגלל הפרופיל הגבוה והאופי של העניין, במידה ויוגש ערעור נוציא על כך הודעה מסודרת”.