"אחרי חופשה גדולה אתה לא יודע מה תקבל"

עם חידוש משחקי הליגה הלאומית הערב (שלישי) והשלמת המשחקים הנותרים במחזור ה-25, מכבי הרצליה הוכיחה שהיא כאן כדי להישאר בצמרת, כשגברה 0:2 על מ.ס כפר קאסם ושבה למקום השני בטבלת הליגה.

"המשכנו מאיפה שהתחלנו בסיבוב הראשון. אספנו נקודות יקרות במשחק חוץ קשה אחרי הפסקת הכדורגל. אני שמח שחזרנו לשחק כדורגל ועוד יותר שמח על שלוש הנקודות", סיכם המאמן השמח של הרצליה, אלעד בראון.

"תמיד יש חששות, בעיקר אחרי חופשה די גדולה אתה לא יודע מה תקבל. לא היינו מספיק יעילים היום בעיקר במחצית הראשונה: קיבלנו שתי מתנות, אבל מצד שני יכולנו לכבוש בקלות עוד שלושה שערים וזה לא קרה הודות ליכולת טובה של השוער שלהם שמנע את זה. אני לא חזיר, שמח על שלוש הנקודות ושלא ספגנו וגאה מאוד בשחקנים".

תגובות. מהמשחק בין הרצליה לכפר קאסם

חזרת המשחקים: "זה קשה, אתה כל הזמן בסטרס לראות אם יהיה משהו או שלא ויש הרבה מחשבות מסביב. אני שמח שזה עבר בשלום ושמח עוד יותר על שלוש הנקודות. אני מקווה שהוכחנו שנהיה שם עד הסוף. היום זה בא לידי ביטוי, אבל צריך להמשיך. הדרך עוד ארוכה, יש עוד הרבה משחקים והרבה נקודות בקופה ונצטרך לדעת לעבור את זה בצורה טובה".

אלימלך: במחצית השנייה הייתה שליטה מוחלטת

מנגד, מאמן כפר קאסם, אסי אלימלך, קיווה לתוצאה טובה יותר בבכורה שלו ולאחר המשחק קיבל בשורה רעה בדמות פציעתו של החלוץ הבולט כריסטיאן אוגו, שנכנס כמחליף והוחלף עקב פציעה בברך, כשההערכה הראשונית היא שסיים את העונה.

"היה מאוד קשה לחזור אחרי הפתיחה. כשאתה חוזר לשחק כדורגל אחרי תקופה של מלחמה ועצירה באמצע, אתה מודע לזה שבמחצית הראשונה יהיה חוסר סדר וזה קרה לשתי הקבוצות. המון איבודים, המון החלקות ודברים כאלה. ניסינו להימנע מזה, אבל היו לנו שתי טעויות קשות ולא מחויבות למציאות ומשם לך תרדוף. המחצית השנייה הייתה מצוינת עם שליטה מוחלטת והגעה למצבים, אבל זה לא עבד לנו".

אסי אלימלך (שחר גרוס)

המצב של הקבוצה: "יש חומר התקפי מצוין, אבל מכה קשה של היעדרויות בקישור של מוחמד סרסור, גוטפריד וגבי ג'ורי שהם שלישיית הקישור. המצב הזה קשה מאוד, אבל יש פה שחקני התקפה טובים ושחקנים צעירים וראינו את זה”.

ההגעה שלו לקבוצה: "הייתה לי הצעה מכפר קאסם עוד שלצערי פוטרתי מחדרה והם בחרו בסוף לתת את המושכות לטאלב. זה פחות הלך ואז פנו אליי. היו לי עוד קודם לכן הצעות מהלאומית ופחות רציתי ללכת כי אני חייב להגיד שהייתי במקום מדהים כמו שמשון וזו גם הייתה עזרה לחברים שקרובים לליבי. חיכיתי להצעה הנמוכה וכפר קאסם זה מקום מדהים עם הנהלה מדהימה ואנשים מדהימים. יש פה קבוצה טובה וצריך לעבוד".