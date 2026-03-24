יום שלישי, 24.03.2026 שעה 22:04
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7025-9727באיירן מינכן1
6128-5827בורוסיה דורטמונד2
5336-5627שטוטגרט3
5035-5327לייפציג4
5039-5427הופנהיים5
4636-5227באייר לברקוזן6
3851-5027איינטרכט פרנקפורט7
3744-3927פרייבורג8
3146-3127אוניון ברלין9
3150-3327אוגסבורג10
3042-3327מיינץ11
3040-3127המבורג12
2946-3327בורוסיה מנשנגלדבאך13
2847-3027ורדר ברמן14
2647-3827פ.צ. קלן15
2444-2427סט. פאולי16
2157-3527וולפסבורג17
1561-2727היידנהיים18

תפנית בעלילה: ניקו שלוטרבק ימשיך בדורטמונד?

סוכנו של הבלם הגרמני, מתיאס זאמר, נחרץ בנוגע לעתידו של השחקן שקושר לריאל מדריד: "משוכנע לחלוטין שהוא נשאר במועדון". וגם: פרטי החוזה החדש

ניקו שלוטרבק (IMAGO)
ניקו שלוטרבק (IMAGO)

נראה שהסיפור הארוך בין ניקו שלוטרבק לריאל מדריד מגיע לסיומו. היום (שלישי) סוכנו של הגרמני, מתיאס זאמר, הבהיר שהבלם יאריך את חוזהו בבורוסיה דורטמונד. זאת לאחר שהשחקן קושר רבות לבלאנקוס, שרצתה להחתים אותו בקיץ שעומד להגיע.

הסוכן התראיין ל-’סקיי ספורט’ ואמר: “"אני משוכנע לחלוטין שהוא יישאר בבורוסיה דורטמונד". לפי הדיווח, המשא ומתן על הארכת החוזה כמעט הסתיים. הבלם בן ה-26 יאריך את הישארותו לשנים קדימה, יקבל העלאה משמעותית בשכר ואפשרות לקבוע את סעיף השחרור.

פרטי החוזה החדש ומתי תהיה הודעה רשמית

החוזה החדש יאריך את נוכחותו של השחקן בגרמניה עד 2031, מה שיהפוך אותו לשחקן עם החוזה הארוך ביותר בסגל. שכרו יעמוד על כ-14 מיליון אירו כולל בונוסים, ויהיה לו סעיף שחרור של 60 מיליון אירו בלבד. עם זאת, סעיף זה יוכל להיכנס לתוקף רק מקיץ 2027.

ניקו שלוטרבק, יקבל העלאה משמעותית בשכר (רויטרס)

הנהלת המועדון כבר מחכה לאישור הסופי של שלוטרבק. המשא ומתן יתחדש לאחר החזרה מפגרת הנבחרות. ההחלטה הייתה אמורה להתפרסם במרץ, אך ייתכן שהיא תתרחש בתחילת אפריל ולאחר מכן תהיה הודעה רשמית מצד המועדון הצהוב-שחור.

