תפנית בעלילה: ניקו שלוטרבק ימשיך בדורטמונד?

נראה שהסיפור הארוך בין ניקו שלוטרבק לריאל מדריד מגיע לסיומו. היום (שלישי) סוכנו של הגרמני, מתיאס זאמר, הבהיר שהבלם יאריך את חוזהו בבורוסיה דורטמונד. זאת לאחר שהשחקן קושר רבות לבלאנקוס, שרצתה להחתים אותו בקיץ שעומד להגיע.

הסוכן התראיין ל-’סקיי ספורט’ ואמר: “"אני משוכנע לחלוטין שהוא יישאר בבורוסיה דורטמונד". לפי הדיווח, המשא ומתן על הארכת החוזה כמעט הסתיים. הבלם בן ה-26 יאריך את הישארותו לשנים קדימה, יקבל העלאה משמעותית בשכר ואפשרות לקבוע את סעיף השחרור.

פרטי החוזה החדש ומתי תהיה הודעה רשמית

החוזה החדש יאריך את נוכחותו של השחקן בגרמניה עד 2031, מה שיהפוך אותו לשחקן עם החוזה הארוך ביותר בסגל. שכרו יעמוד על כ-14 מיליון אירו כולל בונוסים, ויהיה לו סעיף שחרור של 60 מיליון אירו בלבד. עם זאת, סעיף זה יוכל להיכנס לתוקף רק מקיץ 2027.

ניקו שלוטרבק, יקבל העלאה משמעותית בשכר (רויטרס)

הנהלת המועדון כבר מחכה לאישור הסופי של שלוטרבק. המשא ומתן יתחדש לאחר החזרה מפגרת הנבחרות. ההחלטה הייתה אמורה להתפרסם במרץ, אך ייתכן שהיא תתרחש בתחילת אפריל ולאחר מכן תהיה הודעה רשמית מצד המועדון הצהוב-שחור.