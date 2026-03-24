"דיברתי עם גאטוזו יותר מאשר עם אמא שלי"

נבחרת איטליה יוצאת לשבוע גורלי. האיטלקים סיימו את שלב הבתים של מוקדמות המונדיאל רק במקום השני, וכתוצאה מכך הם ישתתפו במשחקי הפלייאוף שיכריעו: האם הם יצליחו לעשות את המצופה או שייעדרו מאליפות העולם בפעם השלישית ברציפות.

אין ספק שיש לחץ רב על חניכיו של ג’נארו גאטוזו, שכן הם הנבחרת הבכירה ביותר במשחקי הפלייאוף של אירופה. האיטלקים יפגשו את צפון אירלנד במעמד חצי הגמר (חמישי, 21:45), ובמידה וינצחו יתמודדו נגד המנצחת בין וויילס לבוסניה על הכרטיס למונדיאל.

היום (שלישי) דיבר כוכב הנבחרת ושחקן ארסנל, ריקרדו קלאפיורי, במסיבת העיתונאים לקראת המשחק: “צריך להכין את המשחק בדיוק כמו משחק רגיל. אנחנו יודעים כמה הוא חשוב, אבל אנחנו צריכים להרגיש משוחררים. במצבים נייחים, אני מרגיש שאנחנו צריכים להיות מאוד מרוכזים, במיוחד בהגנה. אנחנו יודעים שהם יכולים להיות מסוכנים במצבים האלה. גם אנחנו יכולים להיות מסוכנים, אבל בכדורגל של היום מצבים נייחים עושים את ההבדל, והפרטים הקטנים הם קריטיים”.

ריקרדו קלאפיורי במדי נבחרת איטליה (IMAGO)

הלחץ הגדול על נבחרת איטליה ומתי שכח לציין את ליברפול?

המגן התייחס גם ללחץ אשר הנבחרת חווה בתקופה הזאת: “הלחץ קיים, אנחנו לא יכולים להימנע ממנו. אנחנו יודעים כמה המשחק הזה חשוב. אנחנו מנסים לא לחשוב על זה, המשחק בעוד יומיים בלבד. אני שמח לשחק במשחק הזה וזה המסר שאני רוצה להעביר. ברור שזה עלול ללכת רע, אבל אנחנו רוצים לחשוב חיובי, כי השבוע הזה יכול להביא אושר ולהעלות אותנו למונדיאל באמריקה, וזה הדבר היחיד שאני חושב עליו”.

שחקן התותחנים נשאל גם על מאמנו לנבחרת ואיך הוא השפיע עליו: “באמת הערכתי את הגישה של המאמן. דיברתי איתו יותר מאשר עם אמא שלי בחודשים האחרונים. אני די ביישן, אבל הוא היה טוב בלשמור על קרבה אליי כי היה רגע שבו הייתי בחוץ. הארוחה ההיא הייתה נחמדה, בילינו יחד והיה נעים לעשות זאת. לא הייתה לנו הזדמנות להתאמן יחד בחודשים האחרונים, אבל הדבר החשוב ביותר הוא לבלות זמן יחד”.

שחקני איטליה, לחץ גדול לעלות למונדיאל (IMAGO)

קלאפיורי התייחס בסיום להבדל בין הכדורגל האיטלקי לאנגלי, ושכח את ליברפול כשדיבר על ליגת האלופות: “אני מאמין שההבדל הגדול ביותר הוא בעיקר בעוצמה של האימונים והמשחקים, אבל האימון האמיתי הוא המשחק בפרמייר ליג. מדברים הרבה על אנגליה, אבל בסופו של דבר רק אנחנו (ארסנל) נשארנו בליגת האלופות”.