קדנציה נוספת לדפנה לנג כיו"ר איגוד האופניים

דפנה לנג תמשיך לארבע שנים נוספות כיו"ר איגוד האופניים. כפי שפורסם ב-ONE, זו הייתה המועמדת היחידה לתפקיד והיום (שלישי) אושרה לה קדנציה נוספת בת ארבע שנים בתפקיד, לאחר שסיימה קדנציה ראשונה בתפקיד שהחלה בשנת 2022.

לנג, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי המתמחה בנדל"ן ומשפט מסחרי, הביאה עמה ניסיון בניהול, רגולציה ועשייה ציבורית, לצד מעורבות ארוכת שנים בקידום הספורט בישראל. במהלך כהונתה הראשונה הובילה לנג שורה של מהלכים לחיזוק תשתיות הענף, קידום הספורט התחרותי והעמקת הפעילות בקרב נשים ורוכבים צעירים.

לצד פעילותה בישראל, במרץ 2025 נבחרה לנג כחברה בהנהלת איגוד האופניים האירופי, ובכך הפכה לישראלית הראשונה המכהנת בתפקיד זה, מה גם שזה היה ציון דרך משמעותי למעמדה של ישראל בזירה הספורטיבית הבינלאומית.

עו"ד דפנה לנג (באדיבות הוועד האולימפי בישראל)

“מודה על האמון המחודש”

לנג שימשה לאורך השנים בתפקידים ציבוריים מרכזיים נוספים, בהם חברת הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל, חברת המועצה הלאומית לספורט ושותפה בוועדות מקצועיות לגיבוש מדיניות ותשתיות ספורט לאומיות.

עו"ד דפנה לנג אמרה: "אני מודה על האמון המחודש ומתחייבת להמשיך לפעול לחיזוק ענף האופניים בישראל, לפיתוח הדור הבא של הספורטאים והספורטאיות ולהעמקת הנוכחות הישראלית בזירה הבינלאומית".