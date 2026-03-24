יום שלישי, 24.03.2026 שעה 19:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

האוסן: "מודע לכך שלא הגעתי לרמה הנדרשת"

בלם ריאל מדריד וספרד ביקר את היכולת שלו העונה והתייחס לזימון: "אני מאוד גאה להיות מסוגל להגיע לנבחרת, כבוד גדול". וגם: דעתו על השיפוט בדרבי

|
דין האוסן תופס את הראש (IMAGO)
הכדורגל באירופה יצא לפגרת נבחרות אחרונה לעונה הנוכחית. בזמן שיש נבחרות אשר יילחמו על הזכות להגיע לאמריקה לאליפות העולם, רוב הקבוצות הגדולות באירופה התכנסו למשחקי ידידות אחרונים לפני הטורניר הגדול ביותר שיש לספורט להציע.

אחת הנבחרות שסיימו את העבודה והשיגו את הכרטיס למונדיאל היא אלופת אירופה, ספרד. “לה רוחאס” היו אמורים להתמודד נגד אלופת דרום אמריקה, ארגנטינה, בגמר הפינאליסימה, אך בשל המלחמה במזרח התיכון וחוסר התפשרות על אצטדיון ותאריך חדשים, הספרדים ייצאו לשני משחקי ידידות.

ספרד תפגוש את סרביה (27.3) ומצרים (31.3) לשני משחקי בית. אחד מהעוגנים של לואיס דה לה פואנטה הוא בלם ריאל מדריד, דין האוסן, אשר גם נבחר להיות הנציג היחיד של הבלאנקוס במדי הנבחרת.

“עובד קשה כדי להגיע לנבחרת, ואלוורדה היה צריך לקבל צהוב”

דין האוסן התראיין לתקשורת לפני צמד משחקי הידידות וביקר את עונת הבכורה שלו במדי ריאל מדריד: “אני מאוד גאה להיות מסוגל להגיע לנבחרת. זה כבוד לייצג את המדינה שלי. אני חושב שהיה לי פרק זמן שבו לא הצגתי את הרמה שאנשים יודעים שאני יכול להציג ושעכשיו כן אני מציג. במדריד אנחנו טובים כקבוצה”.

הבלם גם דיבר על כך שהוא לא מרגיש בלתי ניתן להחלפה ושעליו להמשיך להתפתח כדי להתבסס בנבחרת, והתייחס לביקורות שקיבל: “אני עובד כל יום כדי להגיע לכאן, לנבחרת, שזה עבורי כבוד גדול. העיתונות צריכה לדבר על משהו, אני לא מתערב בעבודה שלכם”.

בסיום האוסן גם דיבר את מה שקרה בדרבי בין פדריקו ואלוורדה לאלכס באנה: “אני עדיין חושב אותו דבר, ואלוורדה עוצר את המהלך וזה נראה לי צהוב. ברור שהוא נותן בעיטה וזה עבירה, אבל זה צהוב ואם הולכים ל־VAR לבדוק את זה רואים בבירור שהוא פוגע לו ברגל ולא פוגע עם הפקקים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */