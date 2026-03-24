האוסן: "מודע לכך שלא הגעתי לרמה הנדרשת"

הכדורגל באירופה יצא לפגרת נבחרות אחרונה לעונה הנוכחית. בזמן שיש נבחרות אשר יילחמו על הזכות להגיע לאמריקה לאליפות העולם, רוב הקבוצות הגדולות באירופה התכנסו למשחקי ידידות אחרונים לפני הטורניר הגדול ביותר שיש לספורט להציע.

אחת הנבחרות שסיימו את העבודה והשיגו את הכרטיס למונדיאל היא אלופת אירופה, ספרד. “לה רוחאס” היו אמורים להתמודד נגד אלופת דרום אמריקה, ארגנטינה, בגמר הפינאליסימה, אך בשל המלחמה במזרח התיכון וחוסר התפשרות על אצטדיון ותאריך חדשים, הספרדים ייצאו לשני משחקי ידידות.

ספרד תפגוש את סרביה (27.3) ומצרים (31.3) לשני משחקי בית. אחד מהעוגנים של לואיס דה לה פואנטה הוא בלם ריאל מדריד, דין האוסן, אשר גם נבחר להיות הנציג היחיד של הבלאנקוס במדי הנבחרת.

דין האוסן במדי נבחרת ספרד (IMAGO)

“עובד קשה כדי להגיע לנבחרת, ואלוורדה היה צריך לקבל צהוב”

דין האוסן התראיין לתקשורת לפני צמד משחקי הידידות וביקר את עונת הבכורה שלו במדי ריאל מדריד: “אני מאוד גאה להיות מסוגל להגיע לנבחרת. זה כבוד לייצג את המדינה שלי. אני חושב שהיה לי פרק זמן שבו לא הצגתי את הרמה שאנשים יודעים שאני יכול להציג ושעכשיו כן אני מציג. במדריד אנחנו טובים כקבוצה”.

הבלם גם דיבר על כך שהוא לא מרגיש בלתי ניתן להחלפה ושעליו להמשיך להתפתח כדי להתבסס בנבחרת, והתייחס לביקורות שקיבל: “אני עובד כל יום כדי להגיע לכאן, לנבחרת, שזה עבורי כבוד גדול. העיתונות צריכה לדבר על משהו, אני לא מתערב בעבודה שלכם”.

בסיום האוסן גם דיבר את מה שקרה בדרבי בין פדריקו ואלוורדה לאלכס באנה: “אני עדיין חושב אותו דבר, ואלוורדה עוצר את המהלך וזה נראה לי צהוב. ברור שהוא נותן בעיטה וזה עבירה, אבל זה צהוב ואם הולכים ל־VAR לבדוק את זה רואים בבירור שהוא פוגע לו ברגל ולא פוגע עם הפקקים”.