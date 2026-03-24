"כתב האישום מציג נרטיב שגוי, מגמתי ומעוות"

פרשת "החוזים הכפולים" לכאורה בעירוני דורות טבריה עולה מדרגה. בכתב הגנה רחב היקף שהוגש היום (שלישי) על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר וצוות משרדו, משיבה הנהלת הקבוצה מלחמה שערה נגד האישומים החמורים של תובע ההתאחדות. לטענת הנאשמים, כתב האישום אשר הוגש בחיפזון אינו אלא אסופה נרטיבית חסרת בסיס עובדתי, המתעלמת מהתנהלותה השקופה של הקבוצה מול רשויות הבקרה לאורך השנים.

הגנה מול התקפה: טענות לעיוות נרטיבי וחיפזון בהגשת האישום

בפתח הדברים, תוקפת ההגנה את עצם הצגת הפרשה כמעשה מרמה מתוכנן. לפי כתב ההגנה: "עניינו של הליך דנא הנו בכתב אישום חמור לכאורה, אשר מציג נרטיב שגוי ומטעה... בעוד שהעובדות לאשורן מוכיחות את ההפך המוחלט, ושומטות את הבסיס תחת ליבת האישומים המיוחסים לנאשמים".

במועדון מסבירים כי לא רק שלא הוסתרו כספים, אלא שהקבוצה פעלה בשמרנות פיננסית קיצונית: "הקבוצה הגישה מראש לבקרה התקציבית בקשת תקציב גבוהה שכללה מרווחי ביטחון גדולים... הקבוצה לא הרוויחה שום יתרון ספורטיבי כלכלי על פני יריבותיה, אלא בראיית התמונה המלאה אף העמידה בטוחות בעודף".

אחד הטיעונים המרכזיים בכתב ההגנה נוגע לטעות חשבונאית קשה של הרשות לבקרת תקציבים. על פי חוות דעת מומחה של רו"ח ועו"ד דורון יצחק המצורפת לתיק, הבקרה "ניפחה" את עלויות השכר של המועדון בלמעלה משני מיליון ש"ח בשל אי הבנה של חוקי המיסוי החלים על שחקנים זרים וחישובי פנסיה שגויים. בכתב ההגנה נכתב: "ממצאי הבקרה העלו שלא הייתה חריגה בבטוחות או בטוחות בחסר מצד המועדון... התביעה עצמה עיניה, התעלמה מהם, שמטה אותם מהטבלה המעובדת אותה הגישה, ואצה להגיש כתב אישום דנא תוך עיוות וסילוף העובדות האמיתיות".

חוות דעת המומחה: טעות חשבונאית של מיליונים בחישובי הבקרה

ההגנה מרחיבה ומתארת כיצד הבקרה התקציבית הייתה מודעת בזמן אמת לקיומם של הנספחים לחוזים, ואף סייעה באופן פעיל בתרגומם: "הבקרה ידעה היטב על קיומם של הנספחים להסכמים, ולא אחת אף סייעה לעובדת המועדון לתרגם את סכומי הנטו מהנספחים לסכומי ברוטו עבור חוזה הבקרה, ומעולם לא הלינה על כך או טענה להתנהלות פסולה". עוד נטען כי כל שקל שיצא מקופת המועדון תועד ודווח בשקיפות מלאה בדוחות מבוקרים פעמיים בשנה.

ביקורת נוקבת נמתחה גם על שרבובה של יעל בר, עובדת מנהלה במועדון, לכתב האישום. ההגנה מגדירה זאת כעיוות מוחלט: "המאשימה, בלהיטותה לייצר פומפוזיות ודרמה משפטית, הפכה עובדת מנהלה זוטרה, אשר שימשה כעוזרת אדמיניסטרטיבית וכצינור ביצועי בלבד, לשותפה לפשע כלכלי חמור ורחב היקף". לדברי עורכי הדין, בר מעולם לא החזיקה בזכויות חתימה או סמכות ניהולית, ופעלה כגורם טכני בלבד תחת הנחיות מנהליה.

לסיכום, דורשת הנהלת טבריה מבית הדין לבטל את האישומים כליל, תוך שהיא מאשימה את הבקרה ב"יתרון ספורטיבי הפוך": "בשל התעקשות הבקרה על חישובים שגויים ודרישה לערבויות מיותרות של מיליוני שקלים, הקבוצה נבלמה ולא יכלה להתחזק... מה שפגע בה קשות במאבקי ההישרדות בליגה והעניק ליריבותיה יתרון מקצועי אדיר ובלתי הוגן". הנאשמים מדגישים כי כל פועלם נבע ממניעי ציונות ותרומה לקהילה בפריפריה, וכי כל שקל ששולם דווח כדין לרשויות המס ולמערכת הדיווחים החשבונאית.

סערת הארון שפסו: דיווח יתר בטעות במקום העלמת שכר

עו"ד שי טל המייצג את הארון שפסו מסר: "כתב ההגנה של עירוני טבריה מחזק את הטענות של שפסו, הברוטו שדווח לבקרה גבוה מהנטו בעונת 25/26. התובע יצטרך להסביר בדיון מחר מדוע הוא מתעקש להמשיך ולהעביר את שפסו עינוי דין ולהסב לו נזקים בלתי הפיכים".

בסעיף זה נכתב בכתב ההגנה: "ביחס לשחקן הארון שפסו, במקרה זה דווח לבקרה בטעות אנוש סכום גבוה מהסכום שנחתם בנספח. במסגרת הנספח לעונת 25/26 אושר לשחקן שכר נטו של 130,000 ש"ח בתוספת מענק של 26,000 ש"ח וכן 900 ש"ח לכל נקודת ליגה שתשיג הקבוצה בשיתופו הפעיל.

מנגד, בשל טעות אנוש, דווח לבקרה שכר גבוה יותר של 171,000 ש"ח וכן 40 נקודות שהן 42,000 ש"ח ברוטו (כשלא בטוח אם בכולן יזכה השחקן), ובסך כולל של 213,000 ש"ח ברוטו. לא ברור בגין מה מלינה המאשימה כאשר דווח בטעות על סכום גבוה מהנספח. מכל מקום, בפועל, כל הוצאה ממילא מדווחת פעמיים בשנה בדוח מבוקר או מסוקר המוגש לבקרה, וכל מה ששולם בפועל מוצא ביטוי בדוחות המוגשים".