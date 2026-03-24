רשמית: גריזמן הוצג באורלנדו סיטי מה-MLS

ההעברה הגדולה הושלמה היום (שלישי) כאשר אורלנדו סיטי ואתלטקיו מדריד הודיעו רשמית על המעבר של כוכב נבחרת צרפת והקולצ’ונרוס, אנטואן גריזמן, לקבוצה מה-MLS. החלוץ בן ה-35 חתם על חוזה לשנתיים עם אופציה להארכה לעונת 2028/29, בכפוף לבדיקות רפואיות וקבלת אשרת עבודה.

גריזמן יסיים את העונה הנוכחית במדי אתלטיקו מדריד, בה כבש העונה 13 שערים, ויצטרף לקבוצתו החדשה בפתיחת חלון ההעברות ב-13 ביולי. "אני נרגש להתחיל את הפרק הבא בקריירה באורלנדו", מסר השחקן בהודעה רשמית, בה הדגיש כי הושפע לטובה מהחזון השאפתני ומהאנרגיות של המועדון והאוהדים.

הצרפתי מגיע לארצות הברית עם קריירה מפוארת שכוללת עד כה 792 הופעות מקצועניות, 298 שערים ו-132 בישולים במדי סוסיאדד, ברצלונה ואתלטיקו. בארון התארים שלו ניתן למצוא את גביע הליגה האירופית, הסופר קאפ האירופי, הגביע הספרדי וזכייה באליפות הליגה השנייה בספרד בתחילת דרכו בריאל סוסיאדד.

גריזמן (רויטרס)

“רגע מכונן לעיר ולליגה כולה”

ברמה הבינלאומית, גריזמן היה בורג מרכזי בזכיית צרפת במונדיאל 2018, שם נבחר למצטיין הגמר, וכן הגיע לגמר 2022. הוא פרש מהנבחרת ב-2024 ככובש הרביעי בטיבו בתולדותיה עם 44 שערים, כשהוא מחזיק גם בתואר ליגת האומות ובתארים אישיים יוקרתיים.

בעלי המועדון, מארק וילף, כינה את המהלך "רגע מכונן לעיר ולליגה כולה", והדגיש כי צירוף שחקן ברמתו של גריזמן משקף את השאיפה לבניית סגל לאליפות. המנהל המקצועי ריקארדו מוריירה הוסיף כי מדובר ב"ווינר מוכח" שיביא איתו מנהיגות ואיכויות יוצאות דופן למגרש באורלנדו.