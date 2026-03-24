יום שלישי, 24.03.2026 שעה 16:56
כדורגל עולמי

רשמית: גריזמן הוצג באורלנדו סיטי מה-MLS

אתלטיקו מדריד אישרה כי הכוכב הצרפתי יעזוב בתום העונה לקבוצה מארה"ב: "נרגש להתחיל פרק חדש בקריירה". חתם על חוזה לשנתיים וחצי עם אופציה להארכה

|
אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)
ההעברה הגדולה הושלמה היום (שלישי) כאשר אורלנדו סיטי ואתלטקיו מדריד הודיעו רשמית על המעבר של כוכב נבחרת צרפת והקולצ’ונרוס, אנטואן גריזמן, לקבוצה מה-MLS. החלוץ בן ה-35 חתם על חוזה לשנתיים עם אופציה להארכה לעונת 2028/29, בכפוף לבדיקות רפואיות וקבלת אשרת עבודה.

גריזמן יסיים את העונה הנוכחית במדי אתלטיקו מדריד, בה כבש העונה 13 שערים, ויצטרף לקבוצתו החדשה בפתיחת חלון ההעברות ב-13 ביולי. "אני נרגש להתחיל את הפרק הבא בקריירה באורלנדו", מסר השחקן בהודעה רשמית, בה הדגיש כי הושפע לטובה מהחזון השאפתני ומהאנרגיות של המועדון והאוהדים.

הצרפתי מגיע לארצות הברית עם קריירה מפוארת שכוללת עד כה 792 הופעות מקצועניות, 298 שערים ו-132 בישולים במדי סוסיאדד, ברצלונה ואתלטיקו. בארון התארים שלו ניתן למצוא את גביע הליגה האירופית, הסופר קאפ האירופי, הגביע הספרדי וזכייה באליפות הליגה השנייה בספרד בתחילת דרכו בריאל סוסיאדד.

“רגע מכונן לעיר ולליגה כולה”

ברמה הבינלאומית, גריזמן היה בורג מרכזי בזכיית צרפת במונדיאל 2018, שם נבחר למצטיין הגמר, וכן הגיע לגמר 2022. הוא פרש מהנבחרת ב-2024 ככובש הרביעי בטיבו בתולדותיה עם 44 שערים, כשהוא מחזיק גם בתואר ליגת האומות ובתארים אישיים יוקרתיים.

בעלי המועדון, מארק וילף, כינה את המהלך "רגע מכונן לעיר ולליגה כולה", והדגיש כי צירוף שחקן ברמתו של גריזמן משקף את השאיפה לבניית סגל לאליפות. המנהל המקצועי ריקארדו מוריירה הוסיף כי מדובר ב"ווינר מוכח" שיביא איתו מנהיגות ואיכויות יוצאות דופן למגרש באורלנדו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
