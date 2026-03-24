בצל המלחמה: מכבי חיפה השתתפה באריזת מזון

במכבי חיפה החליטו לעצור לרגע את שגרת האימונים בה הם נמצאים ולהגיע עם לב פתוח, חם ואוהב אל המרלו"ג (מרכז לוגיסטי) של עמותת "יד עזר לחבר" הנמצא בקריית החסד של העמותה בחיפה, בראשותו של מייסד ומנכ"ל העמותה שמעון סבג.

במעשה קטן לכאורה, אך גדול וענק במשמעותו, התייצבו שחקני הקבוצה במרלו"ג, בו נמצאים גם ממ"ד ומרחב מוגן, כדי לארוז חבילות מזון לניצולי שואה, קשישים ומשפחות מעוטות יכולת לחג הפסח, שיגיע אליהם כבר באמצע השבוע הבא, אנשים שעבורם כל מחווה כזו היא עולם ומלואו.



בין שחקני מועדון הכדורגל מכבי חיפה שעמלו וטרחו באריזתם של חבילות המזון היו שון גולדברג, זוהר זסנו, סוף פודגוראנו, ורועי פוקס, שאותם ליוותה דין יודוביץ מנהלת קשרי האוהדים והקהילה המסורה של המועדון. נוכחותם של השחקנים לא הייתה רק פיזית, אלא גם סמלית: תזכורת לכך שאחדות, ערבות הדדית ואנושיות חזקה מכל קושי ומכל איום. בתוך מציאות מאתגרת ומורכבת בה אנו נמצאים כיום, של חוסר ודאות, הם בחרו דווקא להביא אור, תקווה וחום ולהזכיר שדווקא ברגעים הקשים ביותר, הלב הישראלי יודע להתלכד ולעשות טוב.

שון גולדברג ושמעון סבג הירש) (צילום: יוסף (ג'ו)





חבילות המזון שהרכיבו המתנדבים הירוקים, שערכה של כל חבילת מזון מאות שקלים, כללה חבילת מצות ועשרות מוצרי יסוד בהם שמן, סוכר, בקבוקי יין, דגים, עוגות ועוגיות לפסח, פסטה, אורז, 10 סוגים של קופסאות שימורים למינהן, טונה, קמח מצות, מיונז, קטשופ, מרק עוף, שוקולד למריחה, קפה, תה, מלח, ריבות ועוד. במספר שעות בודדות צברו שחקני המועדון הירוק הספק אדיר ועצום כשהם ארזו קרוב ל-150 חבילות מזון לניצולי שואה, קשישים ואוכלוסיות חלשות שמחולקות ויחולקו עד תחילת חג הפסח.



במהלך אריזת חבילות המזון לחג הודה שמעון סבג מייסד ומנכ"ל עמותת "יד עזר לחבר": "קבוצות מכבי חיפה השונות מגדול ועד קטן, הבוגרים, הנוער, הנערים והילדים מגיעות לבקר בקריית החסד של העמותה במהלך כל ימות השנה ושחקניה מבקרים במוזיאון השואה ובמוזיאון "השבעה באוקטובר" שבמתחם העמותה ונפגשים פנים אל פנים עם ניצולי השואה”.

“שחקני הקבוצה תמיד נותנים לניצולי השואה את הנשמה ואת הלב. ברצוני להודות לכם מקרב לב ותודה ענקית לכל אחד ואחד מכם על כמות המדהימה והמרשימה הזאת של חבילות מזון שארזתם היום לחג הפסח. מועדון הכדורגל מכבי חיפה הוא אחד ממועדוני הכדורגל החברתיים ביותר שאני מכיר ואם לא מועדון הכדורגל החברתי ביותר בישראל. בימים אלה של מלחמה עם איראן ולבנון וירי טילים על ישראל זה כלל לא מובן מאליו שמכבי חיפה עוצרת את אימוניה וזאת רק על מנת לעזור ולסייע לנו באריזת חבילות המזון".

שחקני מכבי חיפה אורזים חבילות מזון הירש) (צילום: יוסף (ג'ו)

בתום מרתון אריזת חבילות מאות המזון לחג הפסח ע"י שחקני מכבי חיפה העניק מייסד ומנכ"ל עמותת "יד עזר לחבר" שמעון סבג מגן הוקרה לקבוצה ולשחקנים שהתנדבו וארזו חבילות מזון.