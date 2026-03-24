הקפאת יורדות בכדוריד, קריית מוצקין וערד עלו

באיגוד הכדוריד קיבלו סדרה של החלטות אמש (שלישי) בנוגע למצב הליגות בעקבות המלחמה מול איראן. בין היתר, הוקפאו היורדות מליגת העל - ובמקביל נקבעו שתי העולות מהליגה הלאומית.

בעקבות המצב הביטחוני, באיגוד קיבלו החלטה כי ליגת העל לגברים תמשיך את משחקיה עד לסיום הפלייאוף העליון והתחתון, אך הוקפא ירידות הליגה באופן חד פעמית לעונה זו. בעקבות זאת, בעונה הבאה הליגה המובילה תהיה עם 13 קבוצות - ובסיומה יירדו שתי קבוצות ותעלה קבוצה אחת.

בשל כך, בוטלו משחקי הפלייאוף נגד הירידה שהיו אמורים להתקיים העונה. כמו כן, הוחלט לצמצם את שלב הפלייאין למשחק אחד בין הקבוצות במקומות השישי והשביעי, ולאחר מכן תימשך סדרת רבע הגמר הפלייאוף על תואר אלופת המדינה.

ההחלטה בליגה הלאומית

הליגה הלאומית תסיים את העונה, בהתאם למצב הטבלה הנוכחי, כך ששתי המוליכות מכבי קריית מוצקין והפועל ערד יעלו לליגת העל, והאחרונה הפועל קרית אונו/סביון נשרה לליגה הארצית. בינתיים, אגב, קבוצות ליגת העל יורשו להחתים שחקנים ישראלים מהליגה השנייה והשלישית עד לסוף החודש בחלון ההעברות מיוחד שנפתח זה עתה.