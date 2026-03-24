מחצית ראשונה: הפועל ת"א - איה נאפה 0:1

הפועל תל אביב התאחדה בקפריסין יחד עם הסגל המלא שלה כולל השחקנים הזרים, כאשר בשעה זו היא עורכת משחק הכנה מול איה נאפה מהליגה הקפריסאית השנייה.

הצוות המקצועי של האדומים רואה במשחקים הללו כלי חשוב להחזרת הקבוצה לקצב משחק, לבחינת הרכבים שונים ולשילוב בין כל חלקי הסגל שהתאחדו רק לאחרונה. כמו כן, במועדון פועלים לקיים לפחות משחק הכנה נוסף בימים הקרובים.

כזכור, החבורה האדומה מתל אביב נעצרה עם פרוץ המלחמה כשהיא במקום הרביעי בטבלת ליגת העל, לאחר שסיימה את המחזור האחרון ב-0:0 מול בני סכנין וכשפניה לקראת חידוש הליגה ולמחזור הקרוב נגד מכבי חיפה.

מחצית ראשונה:

דקה 1: כבר הפועל תל אביב יצאה להתקפה שהחלה אצל טל ארצ’ל. שחקן ההגנה שפתח הפעם כמגן, חתך לרחבה והגביה לרחבה, שם מצא את הראש של דניאל דאפה שנגח החוצה.

דקה 4: מור בוסקילה חתך למרכז וניסה להבקיע מרחוק, אבל נהדף על ידי שוער הקבוצה הקפריסאית.

דקה 8: קרן הוגבהה אל ראשו של פרננד מאיימבו, שהצליח לסכן את היריבה אבל לא הצליח לכבוש.

דקה 14: מרקוס קוקו הגביה מהאגף השמאלי ומצא את הראש של עמנואל בואטנג, שנגח מעל השער.

דקה 16: דניאל דאפה שלח מסירת עומק יפה לעמנואל בואטנג שנותר באחד על אחד מול השוער הקפריסאי, אבל האיש בין הקורות יצא עם ידו על העליונה.

דקה 23: הזדמנות ראשונה לקפריסאים, שניסו את מזלם מרחוק אבל הבעיטה הלכה מעל השער של אסף צור.

דקה 29, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: דניאל דאפה מצא את עצמו ברחבת היריבה, היתל בשחקן הגנה ומשך לעברו את השוער. רוי קורין הצטרף מקו שני, החלוץ ראה זאת, מסר לו והותיר אותו מול שער חשוף, משם קורין כבש בקלות.

דקה 41: שאנדה סילבה עבר לאגף השמאלי והצליח משם לחתוך לתוך הרחבה. מזווית לא פשוטה הוא ניסה להקפיץ מעל השוער הערני שהדף לקרן.

דקה 44: אסף צור עמד למבחן ראש אחרי שבעיטה מ-30 מטרים נבעטה לעברו, אבל הוא היה במקום וקלט את הניסיון.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ’ל, פרננד מאיימבו, צ’יקו, מרקוס קוקו, אל ים קנצפולסקי, גיורגי קופרבה, רוי קורין (שאנדה סילבה, 30’), מור בוסקילה, דניאל דאפה ועמנואל בואטנג.