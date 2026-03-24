יום שלישי, 24.03.2026 שעה 16:59
כדורגל ישראלי

מחצית ראשונה: הפועל ת"א - איה נאפה 0:1

משחק הכנה: האדומים שולטים בהתמודדות מול הקבוצה מהליגה השנייה ועלו ליתרון מרגלי קורין. החמצה גדולה לבואטנג, דאפה ומאיימבו פספסו, בוסקילה נהדף

|
פרננד מאיימבו (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב התאחדה בקפריסין יחד עם הסגל המלא שלה כולל השחקנים הזרים, כאשר בשעה זו היא עורכת משחק הכנה מול איה נאפה מהליגה הקפריסאית השנייה.

הצוות המקצועי של האדומים רואה במשחקים הללו כלי חשוב להחזרת הקבוצה לקצב משחק, לבחינת הרכבים שונים ולשילוב בין כל חלקי הסגל שהתאחדו רק לאחרונה. כמו כן, במועדון פועלים לקיים לפחות משחק הכנה נוסף בימים הקרובים.

כזכור, החבורה האדומה מתל אביב נעצרה עם פרוץ המלחמה כשהיא במקום הרביעי בטבלת ליגת העל, לאחר שסיימה את המחזור האחרון ב-0:0 מול בני סכנין וכשפניה לקראת חידוש הליגה ולמחזור הקרוב נגד מכבי חיפה.

מחצית ראשונה:

דקה 1: כבר הפועל תל אביב יצאה להתקפה שהחלה אצל טל ארצ’ל. שחקן ההגנה שפתח הפעם כמגן, חתך לרחבה והגביה לרחבה, שם מצא את הראש של דניאל דאפה שנגח החוצה.

דקה 4: מור בוסקילה חתך למרכז וניסה להבקיע מרחוק, אבל נהדף על ידי שוער הקבוצה הקפריסאית.

דקה 8: קרן הוגבהה אל ראשו של פרננד מאיימבו, שהצליח לסכן את היריבה אבל לא הצליח לכבוש.

דקה 14: מרקוס קוקו הגביה מהאגף השמאלי ומצא את הראש של עמנואל בואטנג, שנגח מעל השער.

דקה 16: דניאל דאפה שלח מסירת עומק יפה לעמנואל בואטנג שנותר באחד על אחד מול השוער הקפריסאי, אבל האיש בין הקורות יצא עם ידו על העליונה.

דקה 23: הזדמנות ראשונה לקפריסאים, שניסו את מזלם מרחוק אבל הבעיטה הלכה מעל השער של אסף צור.

דקה 29, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: דניאל דאפה מצא את עצמו ברחבת היריבה, היתל בשחקן הגנה ומשך לעברו את השוער. רוי קורין הצטרף מקו שני, החלוץ ראה זאת, מסר לו והותיר אותו מול שער חשוף, משם קורין כבש בקלות.

דקה 41: שאנדה סילבה עבר לאגף השמאלי והצליח משם לחתוך לתוך הרחבה. מזווית לא פשוטה הוא ניסה להקפיץ מעל השוער הערני שהדף לקרן.

דקה 44: אסף צור עמד למבחן ראש אחרי שבעיטה מ-30 מטרים נבעטה לעברו, אבל הוא היה במקום וקלט את הניסיון.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ’ל, פרננד מאיימבו, צ’יקו, מרקוס קוקו, אל ים קנצפולסקי, גיורגי קופרבה, רוי קורין (שאנדה סילבה, 30’), מור בוסקילה, דניאל דאפה ועמנואל בואטנג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
