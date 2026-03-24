יום רביעי, 25.03.2026 שעה 02:12
כדורגל ישראלי

ניסוי כלים מוצלח: 0:2 להפועל ת"א על איה נאפה

האדומים לא התקשו במשחק הכנה מול היריבה מהליגה השנייה בקפריסין, כשרוי קורין כבש מבישול של דאפה בדקה ה-29. עומרי לוי קבע את התוצאה בסיום. צפו

רוי קורין עם הכדור (באדיבות המועדון)
הפועל תל אביב התאחדה בקפריסין יחד עם הסגל המלא שלה כולל השחקנים הזרים, כאשר היום (שלישי) היא ערכה משחק הכנה מול איה נאפה מהליגה הקפריסאית השנייה, בסיומו יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:2, כחלק מההכנות לחזרת ליגת העל ב-4.4.

האדומים היו מסוכנים מהרגע הראשון, כשגם נתנו את הבמה לשחקן קבוצת הנוער גיורגי קופרבה מהפתיחה. לבסוף, מצאו את הרשת בדקה ה-29 אחרי שמהלך יפה של דניאל דאפה הסתיים במסירה לרוי קורין, והאחרון כבש רגע לפני שפינה את מקומו.

במחצית השנייה אליניב ברדה נתן הזדמנות לעוד מספר שחקנים, כולל יותם כלפא מקבוצת נערים ב’ של המועדון, ולצד החלוצים הצעירים רביד אוליצקי ועומרי לוי, והאחרון השיב לו בשער אחרי בישול מעמרי אחר, אלטמן, בדקה ה-88 וקבע את התוצאה הסופית להתמודדות.

נשארת בכושר: הפועל ת"א מנצחת את איה נאפה

מחצית ראשונה:

דקה 1: כבר הפועל תל אביב יצאה להתקפה שהחלה אצל טל ארצ’ל. שחקן ההגנה שפתח הפעם כמגן, חתך לרחבה והגביה לרחבה, שם מצא את הראש של דניאל דאפה שנגח החוצה.

דקה 4: מור בוסקילה חתך למרכז וניסה להבקיע מרחוק, אבל נהדף על ידי שוער הקבוצה הקפריסאית.

דקה 8: קרן הוגבהה אל ראשו של פרננד מאיימבו, שהצליח לסכן את היריבה אבל לא הצליח לכבוש.

דניאל דאפה נוגח (באדיבות המועדון)

דקה 14: מרקוס קוקו הגביה מהאגף השמאלי ומצא את הראש של עמנואל בואטנג, שנגח מעל השער.

דקה 16: דניאל דאפה שלח מסירת עומק יפה לעמנואל בואטנג שנותר באחד על אחד מול השוער הקפריסאי, אבל האיש בין הקורות יצא עם ידו על העליונה.

דקה 23: הזדמנות ראשונה לקפריסאים, שניסו את מזלם מרחוק אבל הבעיטה הלכה מעל השער של אסף צור.

דקה 29, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: דניאל דאפה מצא את עצמו ברחבת היריבה, היתל בשחקן הגנה ומשך לעברו את השוער. רוי קורין הצטרף מקו שני, החלוץ ראה זאת, מסר לו והותיר אותו מול שער חשוף, משם קורין כבש בקלות.

רוי קורין כובש (באדיבות המועדון)
רוי קורין ודניאל דאפה מתחבקים (באדיבות המועדון)

דקה 41: שאנדה סילבה עבר לאגף השמאלי והצליח משם לחתוך לתוך הרחבה. מזווית לא פשוטה הוא ניסה להקפיץ מעל השוער הערני שהדף לקרן.

דקה 44: אסף צור עמד למבחן ראש אחרי שבעיטה מ-30 מטרים נבעטה לעברו, אבל הוא היה במקום וקלט את הניסיון.

מחצית שנייה:

דקה 53: ניסיון קפריסאי נוסף, הפעם לעברו של השוער המחליף גד עמוס, הלך החוצה אחרי ששחקן התקפה ניסה להקפיץ אבל לא הצליח במשימתו.

דקה 55: שחר פיבן שגה באזור מסוכן, אבל למזלו זה נגמר בלא כלום אחרי ששחקן התקפה של היריבה לא הצליח לבעוט ופספס את המסגרת.

עמנואל בואטנג בועט (באדיבות המועדון)

דקה 56: מתפרצת שהחלה ברגליו של שאנדה סילבה בימין הסתיימה אצל דורון ליידנר בשמאל, כשהמגן עלה, נותר חשוף ברחבה ובעט כדור שהלך אל צידי הרשת.

דקה 73: שאנדה סילבה שוב היה היצירתי בחוליה ההתקפית כשהצליח להכניס רוחב, הפעם מצד שמאל אל עבר רביד אוליצקי, אבל האחרון פגש את הכדור לא טוב ושלח אותו החוצה.

דקה 76: עומרי אלטמן הגיע להזדמנות ראשונה עבורו כשהסתובב בתוך הרחבה וניסה לכבוש, אבל רגל קפריסאית שלחה את הניסיון לקרן.

דקה 79: סילבה מצא את עצמו באחד על אחד מול השוער המחליף של איה נאפה, אבל גם הוא לא הצליח למצוא את הרשת, אחרי ניסיונות שסידר לחבריו.

דקה 85: כדור תועה הגיע אל יאזן נסאר, שמרחוק ניסה להכפיל את התוצאה אבל נבלם בדרך ויצא לקרן.

דקה 86: מהלך חוזר, הפעם מרגלי זיו מורגן, הסתיים בתוצאה דומה כשגם הפעם רגע קפריסאית מנעה מהכדור לפגוש את המסגרת וללכת לקרן.

דקה 88, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:2: כדור עומק של עמרי אלטמן השאיר עומרי אחר, לוי, ברחבה, והחלוץ הצעיר מקרוב שחרר בעיטה חזקה לרשת כדי להכפיל את התוצאה.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור (גד עמוס, 46’), טל ארצ’ל (שחר פיבן, 46’), פרננד מאיימבו (דורון ליידנר, 46’), צ’יקו (זיו מורגן, 46’), מרקוס קוקו (יאזן נסאר, 46’), אל ים קנצפולסקי (לוקאס פלקאו 46’), גיורגי קופרבה (יותם כלפא, 65’), רוי קורין (שאנדה סילבה, 30’), מור בוסקילה (עמרי אלטמן, 46’), דניאל דאפה (רביד אוליצקי, 65’) ועמנואל בואטנג (עומרי לוי, 59’).

