נבחרת השחייה האמנותית תטוס לגביע העולם

נבחרת השחייה האמנותית תצא בסופו של דבר לתחרות גביע העולם בפאריס למרות השלכות המלחמה. לאחר שהתקבלה ההודעה על כך שהנבחרת לא תצא היום (שלישי), בנבחרת תקפו בתגובה וטענו כי לכדורגל זה לא היה קורה. שחייניות הנבחרת האמנותית היו צריכות לצאת לתחרות בפראג ואז לפאריס במסגרת סבב גביע העולם, ובעקבות התלונות כאמור כן תטוס מחר. התחרות בצרפת הייתה בעדיפות עליונה משום שהיא מהווה עבורה כתחרות הכנה לאליפות אירופה.

בימים האחרונים התחרות בפראג ירדה מהפרק בגלל משבר הטיסות בצל המלחמה, אבל לפאריס כבר היו כרטיסי טיסה לשחייניות והן התכוננו לצאת - אלא שביממה האחרונה הודיעו לאיגוד השחייה כי בסופו של דבר הטיסה בוטלה, ככל הנראה בשל סדרי עדיפויות ובעיות שצצו עם חברות התעופה, עד שלבסוף התלונות הועילו והנבחרת תטוס.

יעל פולקה, אחת המאמנות בצוות של הנבחרת, אמרה בטרם השינוי החיובי בדבר יציאת הנבחרת לגביע העולם: “היום היינו אמורות לטוס לתחרות בפאריס, אליפות גביע העולם, אחת מתחרויות המטרה שלנו לקראת אליפות אירופה. אחרי מלא ביטולים ועשרות אישורים הצלחנו להשיג כרטיסי טיסה ללרנקה ומשם לפאריס - קיבלנו הודעה אתמול בלילה שהטיסה בוטלה”.

נבחרת השחייה האמנותית (סימונה קסטרווילארי איגוד השחייה)

היא המשיכה והוסיפה, כזכור עוד לפני שנודע כי הנבחרת כן תצא לתחרות: “אנחנו נבחרת של 14 ספורטאיות עם שתי מאמנות שעובדות כל יום שמונה שעות בבריכה ומשקיעות את כל הגוף והנפש במקצוע, וככה פשוט הטיסה בוטלה. יש כאב של עבודה קשה ורצון לעזרה להגיע לפאריס להתחרות. יש להן תפקיד לספורטאיות המדהימות והצעירות האלה, הן מייצגות את המדינה. הענף שלנו לא מוכר וגם לא גדול במיוחד ואני יודעת שעבור המדינה גם לא כזה חשוב, אבל הוא חשוב והוא לא פחות חשוב מנבחרת ישראל לכדורגל או כדורסל. אני יודעת בכל לבי שאם הסיטואציה הייתה אחרת, נבחרת הכדורגל הייתה טסה כי זה העולם. עבדנו כל כך קשה בצל המלחמה בצל החיים יום יום, הלוואי ותגיע הישועה”.

“היה לנו חשוב שהנבחרת תצא לתחרות הזו”

בתוך כך, גורמים שונים באיגוד השחייה הסבירו את המצב לפני השינוי בהחלטה: “נבחרת ישראל בכדורגל יצאה למשחק ידידות וזה לא תקין שנבחרת השחייה האמנותית לא יכולה לטוס לתחרות חשובה. היה לנו חשוב שהנבחרת תצא לתחרות הזו וגם לאליפות אירופה בהמשך. לצערנו, מסיבות כאלה ואחרות - חלקן מובנות וחלקן לא בהכרח. זו הנבחרת השלישית בשחייה הישראלית שלא יוצאת לתחרויות”.

המצב הדאיג את ראשי הענף, בעיקר לגבי התחרויות הבאות שעל הפרק. אליפויות אירופה לנוער ולבוגרים מתקרבות והשחיינים הישראלים צריכים לצאת אליהן, מה גם שבקרוב יצטרכו לנחות בארץ שחיינים אחרים לקראת התחרות הלאומית של אליפות ישראל-טריילז שתתקיים בסוף חודש מאי.

בימים אלה נבחרות שונות בספורט הישראלי מתקשות להסתדר עם מתווה הטיסות. גם נבחרות ההתעמלות קיבלו ביטולים רבים לטיסות שנקבעו מראש, אך בסופו של דבר אחרי מאמצים רבים נבחרת ההתעמלות האמנותית הצליחה להמריא לגביע העולם בסופיה שהיא חלק מהקריטריון למשחקים האולימפיים. גם נציגי נבחרת הג׳ודו מתקשים לחזור ארצה ביממה האחרונה לאחר שבוטלה להם טיסה ממינכן.