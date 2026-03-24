המנהלת הודיעה: טרנר והברפלד מאושרים לשחק

מאז שהודיעו על חזרת המשחקים בכדורגל הישראלי, אחד הנושאים הבוערים הוא אילו אצטדיונים מאושרים לשחק. בימים האחרונים הודיעו על שיבוצי המשחקים ועל חלק מהם נרשם שהאצטדיון שיארח ייקבע בהמשך, אבל היום (שלישי) אושרו מספר אצטדיונים נוספים.

במנהלת הודיעו: “לפני מספר דקות אישר פיקוד העורף לקיים משחקים באצטדיונים טוטו טרנר (באר שבע) והברפלד (ראשל״צ) וזאת לאחר שראשי הערים הזדרזו להציב את המרחבים המוגנים (ממ״מ) אשר יוכלו לשמש את בעלי התפקידים בשעת חירום”

עוד נרשם: “בכך מצטרפים אצטדיונים אלו לשבעת האצטדיונים שכבר אושרו (סמי עופר, נתניה, בלומפילד, טדי, ר״ג, שכונת התקווה ובת ים). המנהלת עובדת סביב השעון מול יתר הרשויות והקבוצות על מנת להציב את המרחבים המוגנים באצטדיונים בנוף הגליל, פתח תקוה, אשדוד, דוחא, עפולה וכפ״ס - על מנת שכל הקבוצות המשחקות באצטדיונים אלו יוכלו לקיים את משחקיהן הביתיים באצטדיון הביתי”.