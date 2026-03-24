יום שלישי, 24.03.2026 שעה 17:53
כדורגל ישראלי
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המנהלת הודיעה: טרנר והברפלד מאושרים לשחק

האצטדיון של הפועל באר שבע וגם זה של ראשון לציון הציבו מרחבים מוגנים וקיבלו את האישור לארח מפגשים עם חזרת הכדורגל הישראלי. שאר המאושרים בפנים

|
אוהדי הפועל באר שבע במפגן עידוד מרשים (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל באר שבע במפגן עידוד מרשים (רדאד ג'בארה)

מאז שהודיעו על חזרת המשחקים בכדורגל הישראלי, אחד הנושאים הבוערים הוא אילו אצטדיונים מאושרים לשחק. בימים האחרונים הודיעו על שיבוצי המשחקים ועל חלק מהם נרשם שהאצטדיון שיארח ייקבע בהמשך, אבל היום (שלישי) אושרו מספר אצטדיונים נוספים.

במנהלת הודיעו: “לפני מספר דקות אישר פיקוד העורף לקיים משחקים באצטדיונים טוטו טרנר (באר שבע) והברפלד (ראשל״צ) וזאת לאחר שראשי הערים הזדרזו להציב את המרחבים המוגנים (ממ״מ) אשר יוכלו לשמש את בעלי התפקידים בשעת חירום”

עוד נרשם: “בכך מצטרפים אצטדיונים אלו לשבעת האצטדיונים שכבר אושרו (סמי עופר, נתניה, בלומפילד, טדי, ר״ג, שכונת התקווה ובת ים). המנהלת עובדת סביב השעון מול יתר הרשויות והקבוצות על מנת להציב את המרחבים המוגנים באצטדיונים בנוף הגליל, פתח תקוה, אשדוד, דוחא, עפולה וכפ״ס - על מנת שכל הקבוצות המשחקות באצטדיונים אלו יוכלו לקיים את משחקיהן הביתיים באצטדיון הביתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */