יום שלישי, 24.03.2026 שעה 17:00
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המשיכה במומנטום: 1:3 למכבי נתניה על טבריה

הקבוצה של רוני לוי שמרה על מאזן מושלם במשחקי הידידות מאז המלחמה ורשמה ניצחון רביעי מארבעה משחקים: זערורה, דיומנדה וקוליקוב כבשו, אונגר צימק

כארם ג'אבר (מכבי נתניה)

מכבי נתניה המשיכה הבוקר (שלישי) בכושרה הטוב במשחקי האימון שבפגרה כששמרה על מאזן מושלם ורשמה ניצחון רביעי מארבעה משחקים: הפעם 1:3 על עירוני טבריה מליגת העל, במשחק שנערך במגרש באבן יהודה.

כמו במשחק האחרון מול הפועל ירושלים, היהלומים שוב הציגו כדורגל טוב ורשמו מחצית ראשונה דומיננטית בה למעשה הכריעו את התוצאה: בסאם זערורה (22’), ג'וניור דיומנדה (25’) ודניס קוליקוב (35’) יצרו יתרון משולש, כשרון אונגר מנגד רק צימק לקראת סיום המחצית הראשונה.

הבשורה הטובה הייתה חזרתם לסגל של רותם קלר, מקסים פלקושצ'נקו ועוז בילו, שהחלימו מפציעותיהם ושותפו במחצית השנייה כמחליפים. לנתניה מצפה משחק אימון נוסף השבוע מול עירוני רמה"ש מליגה א', בו הם אף צפויים לקבל יותר דקות.

מאור לוי (מכבי נתניה)

ההרכב שפתח: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, באקארי קונאטה, דניס קוליקוב, עמית כהן, ווילאן סיפריאן, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, בסאם זערורה, הרי טבארש ומתיאוס דאבו.

עוד שותפו: בני פלדמן, לאון מזרחי, פדריניו, לואי חילף, תומר צרפתי, עוז בילו, עמרי שמיר, מקסים פלקושצ'נקו, עזיז אואטרה, רותם קלר ואלכס טלפה.

