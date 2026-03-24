בגיל 35: אופיר קריאף פרש רשמית מכדורגל

אחד מהסמלים הגדולים של בית”ר ירושלים ב-20 השנה האחרונות, אופיר קריאף, הודיע היום (שלישי) רשמית על פרישה ממשחק פעיל, זאת לאחר שלא שיחק לאורך כל העונה הנוכחית כדורגל.

בפוסט בעמוד האינסטגרם שלו כתב קריאף: “רוצה לעצור ולהגיד תודה מכל הלב. תודה לקדוש ברוך הוא על הדרך, הכוחות והזכות לעשות את מה שאני אוהב. תודה למשפחה שלי על הגב, האהבה והאמונה שלא נגמרת. תודה לחברים, למאמנים, לשחקנים ולכל מי שליווה, דחף ותמך לאורך השנים. תודה גדולה לאנשים שמאחורי הקלעים על המקצועיות והלב”.

עוד רשם מי ששימש בתור קפטן בית”ר ירושלים במשך שנים: “תודה מיוחדת לרונן ולגלעד קצב שהאמינו בי מהרגע הראשון. ותודה לקהל שתמיד היה שם ונתן לי כוח. תודה על מסע שלם ומרגש. ממשיך קדימה עם לב מלא וציפייה לפרק הבא”.

קריאף, שחגג בשבוע שעבר 35, החל את דרכו במחלקת הנוער של בית”ר ירושלים כבר בגיל 6 ובשנת 2011 עלה לקבוצה הבוגרת. ב-2013, באחד האירועים הזכורים בקריירה שלו, הושעה על ידי הנהלת המועדון, בעקבות תמיכתו בארגון האוהדים "לה פמיליה" שביקר את החלטת ההנהלה להחתים את שני השחקנים הצ’צ’נים. לקראת עונת 2014/2015 מונה לראשונה לקפטן בית"ר, בעקבות עזיבתו של אריאל הרוש.

קריאף רשם לא פחות מ-326 הופעות במדי בית”ר ירושלים בישראל, כאשר הוא רשם 12 שערים ושבעה בישולים. בנוסף, הקשר, שבהמשך הקריירה שימש גם כבלם, רשם 31 הופעות בקריית שמונה, עוד 17 במכבי חיפה ועוד חמש במ.ס אשדוד.