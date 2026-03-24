יום שלישי, 24.03.2026 שעה 16:59
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בגיל 35: אופיר קריאף פרש רשמית מכדורגל

מי ששימש כקפטן בית"ר ירושלים ונחשב לאחד הסמלים הגדולים שלה ב-20 השנים האחרונות תולה את הנעליים: "תודה לאוהדים שתמיד היו שם ונתנו לי כוח"

אופיר קריאף (חגי מיכאלי)
אופיר קריאף (חגי מיכאלי)

אחד מהסמלים הגדולים של בית”ר ירושלים ב-20 השנה האחרונות, אופיר קריאף, הודיע היום (שלישי) רשמית על פרישה ממשחק פעיל, זאת לאחר שלא שיחק לאורך כל העונה הנוכחית כדורגל.

בפוסט בעמוד האינסטגרם שלו כתב קריאף: “רוצה לעצור ולהגיד תודה מכל הלב. תודה לקדוש ברוך הוא על הדרך, הכוחות והזכות לעשות את מה שאני אוהב. תודה למשפחה שלי על הגב, האהבה והאמונה שלא נגמרת. תודה לחברים, למאמנים, לשחקנים ולכל מי שליווה, דחף ותמך לאורך השנים. תודה גדולה לאנשים שמאחורי הקלעים על המקצועיות והלב”.

עוד רשם מי ששימש בתור קפטן בית”ר ירושלים במשך שנים: “תודה מיוחדת לרונן ולגלעד קצב שהאמינו בי מהרגע הראשון. ותודה לקהל שתמיד היה שם ונתן לי כוח. תודה על מסע שלם ומרגש. ממשיך קדימה עם לב מלא וציפייה לפרק הבא”.

קריאף, שחגג בשבוע שעבר 35, החל את דרכו במחלקת הנוער של בית”ר ירושלים כבר בגיל 6 ובשנת 2011 עלה לקבוצה הבוגרת. ב-2013, באחד האירועים הזכורים בקריירה שלו, הושעה על ידי הנהלת המועדון, בעקבות תמיכתו בארגון האוהדים "לה פמיליה" שביקר את החלטת ההנהלה להחתים את שני השחקנים הצ’צ’נים. לקראת עונת 2014/2015 מונה לראשונה לקפטן בית"ר, בעקבות עזיבתו של אריאל הרוש.

קריאף רשם לא פחות מ-326 הופעות במדי בית”ר ירושלים בישראל, כאשר הוא רשם 12 שערים ושבעה בישולים. בנוסף, הקשר, שבהמשך הקריירה שימש גם כבלם, רשם 31 הופעות בקריית שמונה, עוד 17 במכבי חיפה ועוד חמש במ.ס אשדוד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
