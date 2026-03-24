חולון הודיעה: מנפורד סיים את דרכו בקבוצה

בכדורגל כבר הודיעו שחוזרים לשחק בישראל, אבל בכדורסל טרם והמלחמה מול איראן וחיזבאללה ממשיכה לגבות מחיר על הקבוצות, כאשר היום (שלישי) הפועל חולון הודיעה באופן רשמי על פרידה מאחד השחקנים הבכירים שלו, אקסבייר מנפורד, שעל הבקשה שלו לעזוב נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

מנפורד הגיע בקיץ האחרון עוד כשדני פרנקו היה על הקווים ושיחק בעבר גם במדי הפועל ת”א. הגארד הגיע בפתיחת העונה וסבל מכמה פציעות לאורך הדרך, אך היה נחשב לאחת ההחתמות הנוצצות של המועדון וכעת הוא כאמור עוזב את חולוניה.

הפועל חולון סיימה את דרכה בליגת האלופות של פיב״א ברביעי האחרון לאחר הפסד ללה מאן במסגרת המחזור השישי והאחרון של שלב 16 האחרונות, כאשר הקבוצה התפזרה עם סיום המשחק. הישראלים חזרו ארצה עם צוות האימון בעוד שהזרים עזבו לארצות הברית.

“בקשר רציף עם שאר השחקנים”

בהודעה נרשם: “אקסבייר מנפורד סיים דרכו בקבוצה. בעקבות המצב הביטחוני ביקש השחקן לסיים את ההתקשרות ובמועדון נענו לבקשתו. אנו מאחלים לשחקן הצלחה בהמשך דרכו. נציין שמול שאר שחקניה הזרים של הקבוצה יש קשר רציף וכשתתקבל החלטה על חידוש משחקי הליגה ומיקומם יחלו במועדון לפעול להחזירם”.

מנפורד שיחק בסך הכל 12 משחקים עם הפועל חולון בליגת ווינר סל בהם רשם ממוצעים של 28.9 דקות, 12.6 נקודות, 3.3 אסיסטים ו-2.5 ריבאונדים. משחק השיא שלו מבחינת נקודות היה דווקא מול שלוש הגדולות, כאשר גם נגד הפועל ת”א, גם נגד מכבי ת”א וגם נגד הפועל ירושלים הוא קלע 19 נקודות.