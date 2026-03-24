יום שלישי, 24.03.2026 שעה 13:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

חולון הודיעה: מנפורד סיים את דרכו בקבוצה

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: הסגולים הכריזו רשמית על היפרדות מכוכב הקבוצה ואקס הפועל תל אביב, שביקש לעזוב את המועדון בעקבות המצב הביטחוני

|
אקסבייר מנפורד (חגי מיכאלי)
בכדורגל כבר הודיעו שחוזרים לשחק בישראל, אבל בכדורסל טרם והמלחמה מול איראן וחיזבאללה ממשיכה לגבות מחיר על הקבוצות, כאשר היום (שלישי) הפועל חולון הודיעה באופן רשמי על פרידה מאחד השחקנים הבכירים שלו, אקסבייר מנפורד, שעל הבקשה שלו לעזוב נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

מנפורד הגיע בקיץ האחרון עוד כשדני פרנקו היה על הקווים ושיחק בעבר גם במדי הפועל ת”א. הגארד הגיע בפתיחת העונה וסבל מכמה פציעות לאורך הדרך, אך היה נחשב לאחת ההחתמות הנוצצות של המועדון וכעת הוא כאמור עוזב את חולוניה.

הפועל חולון סיימה את דרכה בליגת האלופות של פיב״א ברביעי האחרון לאחר הפסד ללה מאן במסגרת המחזור השישי והאחרון של שלב 16 האחרונות, כאשר הקבוצה התפזרה עם סיום המשחק. הישראלים חזרו ארצה עם צוות האימון בעוד שהזרים עזבו לארצות הברית.

פרדראג קרוניץפרדראג קרוניץ' (חגי מיכאלי)

“בקשר רציף עם שאר השחקנים”

בהודעה נרשם: “אקסבייר מנפורד סיים דרכו בקבוצה. בעקבות המצב הביטחוני ביקש השחקן לסיים את ההתקשרות ובמועדון נענו לבקשתו. אנו מאחלים לשחקן הצלחה בהמשך דרכו. נציין שמול שאר שחקניה הזרים של הקבוצה יש קשר רציף וכשתתקבל החלטה על חידוש משחקי הליגה ומיקומם יחלו במועדון לפעול להחזירם”.

מנפורד שיחק בסך הכל 12 משחקים עם הפועל חולון בליגת ווינר סל בהם רשם ממוצעים של 28.9 דקות, 12.6 נקודות, 3.3 אסיסטים ו-2.5 ריבאונדים. משחק השיא שלו מבחינת נקודות היה דווקא מול שלוש הגדולות, כאשר גם נגד הפועל ת”א, גם נגד מכבי ת”א וגם נגד הפועל ירושלים הוא קלע 19 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */