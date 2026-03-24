ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

רודיגר מסיים חוזה בקיץ, יובנטוס כבר יצרה קשר

עתידו של בלם ריאל מדריד עדיין לא ידוע, כשהביאנקונרי פנו ומוכנים להציע לו חוזה ל-3 עונות. הסיבות שיעבור, העניין מאנגליה והסיכוי שימשיך בלבן

אנטוניו רודיגר (IMAGO)
עתידו של אנטוניו רודיגר עדיין לוט בערפל. הבלם בן ה-33 מסיים את חוזהו בריאל מדריד בקיץ הקרוב כשהבלאנקוס עדיין לא הגיעו להחלטה האם להאריך את ההתקשרות עימו או לחדש ולרענן את חוליית ההגנה ולהיפרד ממי שנחשב לבלם הבולט במועדון אחרי עזיבת סרחיו ראמוס ולאחר מכן נאצ’ו.

באיטליה מדווחים כי הגרמני הוותיק עשוי לעשות את דרכו חזרה לאחת משתי מדינות בהן כבר שיחק בעברו: לארץ המגף, כששיחק בה במדי רומא או לאנגליה, שם ייצג את צ’לסי. כעת, שלוש קבוצות אחרות לוטשות עיניים לעברו: יובנטוס, מנצ’סטר יונייטד וליברפול.

יובנטוס בונה על ההיכרות עם ספאלטי, ארבלואה יהרוס לה?

נכון לרגע זה, הגברת הזקנה נחשבת למועמדת הרצינית ביותר לקלוט אותו כשיצרה עימו קשר על מנת להבין את האפשרות לצרפו ומוכנה להציע לו חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת כשבכל עונה ירוויח כ-6 מיליון אירו. הביאנקונרי גם מקווים כי ההיכרות הטובה שלו עם מאמן הקבוצה, לוצ’יאנו ספאלטי, תוביל להגעתו.

לוצלוצ'יאנו ספאלטי ואנטוניו רודיגר. ההיכרות המוקדמת תשפיע? (IMAGO)

ספאלטי אימן את רודיגר בימיו ברומא, כששיחק תחת 54 משחקים, כשהרצון להשיג אליפות באיטליה, דבר שלא קרה בתקופתו במדי הג’יאלורוסי, עשוי להוביל אותו בחזרה לסרייה א’. החשש של הקבוצה האיטלקית מגיע ממאמנו הנוכחי של הבלם, אלברו ארבלואה, שביקש מנשיא ריאל פלורנטינו פרס להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת. 

