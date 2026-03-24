רודיגר מסיים חוזה בקיץ, יובנטוס כבר יצרה קשר

עתידו של אנטוניו רודיגר עדיין לוט בערפל. הבלם בן ה-33 מסיים את חוזהו בריאל מדריד בקיץ הקרוב כשהבלאנקוס עדיין לא הגיעו להחלטה האם להאריך את ההתקשרות עימו או לחדש ולרענן את חוליית ההגנה ולהיפרד ממי שנחשב לבלם הבולט במועדון אחרי עזיבת סרחיו ראמוס ולאחר מכן נאצ’ו.

באיטליה מדווחים כי הגרמני הוותיק עשוי לעשות את דרכו חזרה לאחת משתי מדינות בהן כבר שיחק בעברו: לארץ המגף, כששיחק בה במדי רומא או לאנגליה, שם ייצג את צ’לסי. כעת, שלוש קבוצות אחרות לוטשות עיניים לעברו: יובנטוס, מנצ’סטר יונייטד וליברפול.

יובנטוס בונה על ההיכרות עם ספאלטי, ארבלואה יהרוס לה?

נכון לרגע זה, הגברת הזקנה נחשבת למועמדת הרצינית ביותר לקלוט אותו כשיצרה עימו קשר על מנת להבין את האפשרות לצרפו ומוכנה להציע לו חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת כשבכל עונה ירוויח כ-6 מיליון אירו. הביאנקונרי גם מקווים כי ההיכרות הטובה שלו עם מאמן הקבוצה, לוצ’יאנו ספאלטי, תוביל להגעתו.

ספאלטי אימן את רודיגר בימיו ברומא

ספאלטי אימן את רודיגר בימיו ברומא, כששיחק תחת 54 משחקים, כשהרצון להשיג אליפות באיטליה, דבר שלא קרה בתקופתו במדי הג’יאלורוסי, עשוי להוביל אותו בחזרה לסרייה א’. החשש של הקבוצה האיטלקית מגיע ממאמנו הנוכחי של הבלם, אלברו ארבלואה, שביקש מנשיא ריאל פלורנטינו פרס להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת.