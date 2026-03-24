"הפרויקט דואג לכל חלקי האוכלוסיה הנזקקת"

עוד קצת יותר מ-10 שעות נותרו לפרויקט עושים טוב בצהוב של קרן מכבי ת”א ועמותת “אחים לסמל” של אוהדי מכבי ת”א. בשעה 22:00 הערב (שלישי) יסתיים פרויקט ההתרמה ועד כה נתרמו 842,709 ש”ח לטובת איסוף חבילות מזון לפסח כשהיעד עומד על 1 מיליון ש”ח. נועם פרוסטיג מעמותת ”אחים לסמל”, עלה לדבר על כל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

נשארו קצת יותר משבע שעות להתרמה, מה אתה יכול לספר לנו?

״עד עכשיו גייסנו מעל 800 אלף ש״ח. התחלנו עם יעד שאפתני של מיליון שקל, ודווקא בתקופה כזאת של מלחמה אמרתי שאנשים רעבים לא שבעים במלחמה, אלא הפוך. הפרויקט דואג לכל חלקי האוכולוסייה הנזקקת, למשפחות שקשה להם להתארגן לחג. אנחנו דואגים לשרשרת מלאה שמתחילה בגיוס הכספים שמתחיל היום בעשר בערב.

“בגלל הנחיות פקע״ר זה יהיה במתכונת אחרת, אבל נביא להם את התרומות עד מפתן הדלת. יש לנו תורמים שהם אוהדים קבוצות אחרות, והתרומות שלנו כמובן מגיעות לאוהדים מכל הגוונים. אנחנו מארגנים את זה כאוהדי מכבי תל אביב, אך אין קשר לאהדה. אנחנו נביא את המיליון האלה בעזרת כולם, ונפיץ אור בתקופה המורכבת הזאת״.