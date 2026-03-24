יום שלישי, 24.03.2026 שעה 17:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"הפרויקט דואג לכל חלקי האוכלוסיה הנזקקת"

נועם פרוסטיג מ"אחים לסמל" ל"שיחת היום": "גייסנו מעל 800 אש"ח, התחלנו עם יעד שאפתני של מיליון. בתקופת מלחמה אנשים רעבים לא שבעים אלא הפוך"

אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)
אריזות חבילות מזון (אחים לסמל)

עוד קצת יותר מ-10 שעות נותרו לפרויקט עושים טוב בצהוב של קרן מכבי ת”א ועמותת “אחים לסמל” של אוהדי מכבי ת”א. בשעה 22:00 הערב (שלישי) יסתיים פרויקט ההתרמה ועד כה נתרמו 842,709 ש”ח לטובת איסוף חבילות מזון לפסח כשהיעד עומד על 1 מיליון ש”ח. נועם פרוסטיג מעמותת ”אחים לסמל”, עלה לדבר על כל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

נשארו קצת יותר משבע שעות להתרמה, מה אתה יכול לספר לנו?
״עד עכשיו גייסנו מעל 800 אלף ש״ח. התחלנו עם יעד שאפתני של מיליון שקל, ודווקא בתקופה כזאת של מלחמה אמרתי שאנשים רעבים לא שבעים במלחמה, אלא הפוך. הפרויקט דואג לכל חלקי האוכולוסייה הנזקקת, למשפחות שקשה להם להתארגן לחג. אנחנו דואגים לשרשרת מלאה שמתחילה בגיוס הכספים שמתחיל היום בעשר בערב.

“בגלל הנחיות פקע״ר זה יהיה במתכונת אחרת, אבל נביא להם את התרומות עד מפתן הדלת. יש לנו תורמים שהם אוהדים קבוצות אחרות, והתרומות שלנו כמובן מגיעות לאוהדים מכל הגוונים. אנחנו מארגנים את זה כאוהדי מכבי תל אביב, אך אין קשר לאהדה. אנחנו נביא את המיליון האלה בעזרת כולם, ונפיץ אור בתקופה המורכבת הזאת״.

