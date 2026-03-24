יום שלישי, 24.03.2026 שעה 15:40
כדורסל עולמי  >> יורוליג

אמסלם: מדר הוא חלק בלתי נפרד מעתיד המועדון

שחקן העבר של הפועל ונציג בדירקטוריון כיום ב"שיחת היום": "יש בינו לבין איטודיס קשר טוב, יש שיקולים נוספים. אני נלחם על השחקן הישראלי כל חיי"

ים מדר (חגי מיכאלי)
הפועל תל אביב ברצף נפלא של ארבעה ניצחונות ביורוליג, והיום (שלישי, 22:00) היא תנסה להגדיל זאת לחמישה עם מפגש לא פשוט בכלל בספרד נגד ריאל מדריד, קרב ישיר על המקום השלישי. שחקן העבר של האדומים ונציג כיום בדירקטוריון, שמעון אמסלם, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה עם השחקנים במדריד, הם ליד המרכז, לא מתפתים?
“הדבר האחרון שחסר בקבוצה הזאת זה מקצוענות. מצפה לנו היום משחק מאוד קשה. אנחנו מבינים שיש למשחק הזה משמעות גדולה, אבל גם שזו השנה הראשונה שלנו ביורוליג. לומדים את הדברים. יש לנו כל כך הרבה בלת”מים ודברים לטפל בהם תוך כדי תנועה. אנחנו עושים מה שצריך כדי להיות על הצד הטוב ביותר”.

מה קורה עם ים מדר? אמרו שהוא יהיה בורג מרכזי, אבל נראה שזה לא קורה.
“זה לא נכון. ים תרם, תורם וימשיך לתרום למועדון בשנים הקרובות. יש שיקולים לפה ולפה. הוא נפצע אחרי סיבוב מדהים, חזר מהנבחרת עם בעיות גב, הוא ימצא את הדקות שלו. אנחנו רצים פה למרתון. הוא יהיה חלק בלתי נפרד וחשוב ומכריע מהעתיד של המועדון”.

איטודיס לא מחק אותו?
“ממש לא. הם מדברים באימונים ויש ביניהם קשר טוב. צוות ברמה של איטודיס והצוות שלו צריך לעמוד בציפיות ולקבל החלטות קשות תוך כדי תנועה”.

איטודיס צריך עוד משחק אחד כדי להבטיח את מקומו ביורוליג גם בעונה הבאה, אם יסיים במקום 1-6. מה לגבי השחקן הישראלי? הוא פחות נוהג לשתף אותם.
“להפועל תל אביב יש את המאמן הכי גדול שנחת פה בארץ. קטונתי מלתת לו עצות. אנחנו יכולים להגיד מה חשוב או פחות חשוב, אבל ההחלטות המקצועיות הן אך ורק שלו. אני נלחם על השחקן הישראלי כל חיי, אנחנו מסתובבים באירופה ואנחנו רואים קבוצות באירופה. יש לנו ישראלים טובים והם עוד יקבלו דקות”.

איטודיס ימשיך בהפועל תל אביב?
“כן”.

איך אתם לקראת המשך העונה?
“אנחנו מבינים שיש לנו משחקים חשובים עד סוף העונה. אנחנו מנתחים את כולם, עובדים בזה יום יום, דקה דקה”.

אתם שם מיום ראשון, אתם מרגישים את העוינות?
“אני חייב להגיד לך שהספרדים מתנהגים אלינו בצורה מדהימה. התקשורת והפוליטיקה אכן מחליאה, אבל עושים פה מעל ומעבר כדי שנרגיש טוב”.

עדיף בלי קהל או עם?
“בטח שעם, עושים לנו דה לגיטימציה. אומרים שספורט מאחד, ומרחיקים אותנו מהמגרשים. אנחנו מבינים שזה זמני ומקווים שזה ישתנה בעונה הבאה. יש לנו יחסים חמים עם קבוצות רבות ביורוליג, אבל ברגע שפוליטיקה חודרת לספורט זה לא טוב. אנחנו חייבים להיות ממוקדים במטרות שלנו. יש למשחקים הקרובים משמעות גדולה לגבי עתיד המועדון”.

הליגה פה צריכה לשחק בבועה או בארץ?
“אנחנו צריכים להתייצב איפה שהמנהלת תגיד לנו, אבל, וזה אבל גדול, אם כבר פותחים ליגות כאלה ואחרות בארץ, לא צריך לפסול את האפשרות הזאת גם בסל. אם יחליטו ללכת על בועה, אנחנו נהיה שם להילחם על כל תואר”.

דחיתם את הטיסה לבסקוניה.
“לא רצו לתת לנו אולם, ודחינו ביום”.

הם היו פחות נחמדים.
“כן, אלה הבאסקים. אנחנו אירחנו אותם כיד המלך”.

