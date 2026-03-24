ליגה דנית 25-26
521-12ארהוס1
472-12מיטיולן2
370-32נורדסלנד3
371-22ויבורג4
373-12סונדריסקה5
351-02ברונדבי6

הסערה הגדולה שקרתה לפני וויילס נגד בוסניה

מאמן ברונדבי סטיב קופר נמצא במרכז הסערה אחרי שהואשם על ידי מאמן בוסניה כי בגלל שורשיו הוולשיים ולקראת המפגש בין שתי הנבחרות, לא שיתף שחקן

סטיב קופר, בנג'מין טהירוביץ' וסרגיי ברבראז (IMAGO)
סטיב קופר, בנג'מין טהירוביץ' וסרגיי ברבראז (IMAGO)

בעוד יומיים (חמישי) תשחק וויילס נגד בוסניה הרצגובינה בשלב חצי גמר פלייאוף ההעפלה לגביע העולם, כשמי שתעפיל לגמר תארח בביתה את איטליה או צפון אירלנד, למשחק אחד על הכרטיס הרשמי למונדיאל 2026. אך למרות שאין יריבות ידועה די המדינות, ביממה האחרונה התרחשה מלחמת האשמות די חריגה.

מאמנה של בוסניה, סרגיי ברבארז, האשים את מאמן ברונדי מהליגה הדנית, סטיב קופר, בכך שהשאיר את קשר הקבוצה הבוסני, בנג’מין טהירוביץ’, מחוץ לסגל הקבוצה בשני המשחקים האחרונים כדי לפגוע בנבחרת הלאומית. הסיבה להאשמות היא שקופר הוא, כמובן, וולשי, ולטענת מאמן בוסניה, קופר עשה זאת בכוונה.

“בנג’ו אמר לי דברים שהתקשיתי להאמין להם”, סיפר ברבארז במסיבת העיתונאים שהתרחשה במדינתו. “זה חייב להיות קשור לשורשים של המאמן. כשהמאמן מאחל לך בהצלחה אבל לא למדינה שאתה מייצג, הכל נעשה ברור יותר. הוא (קופר) אמר לו שהכל יחזור לקדמותו אחרי פגרת הנבחרות. אני לא כזה, אני אוהב ומעריך ספורט ותחרותיות”.

סטיב קופר. נמצא במרכז ההאשמות (רויטרס)סטיב קופר. נמצא במרכז ההאשמות (רויטרס)

קצין התקשורת התערב, הקשר התנצל

מי שיצא להגנתו של המאמן הוא קצין התקשורת של ברונדבי, סורן האנגוי, שאמר שההחלטה להשאיר את טהירוביץ’ מחוץ לסגל היא “החלטת המועדון”. אמירה זו גובתה בכך שגם מגן נבחרת סורינאם, שון קלייבר, נזרק מהסגל מפני ששניהם “לא עמדו בערכים של הקבוצה” לפי קופר, אך לא פירטו את הסיבה הספציפית לכך.

האנגוי המשיך וזעם: “זו ספקולציה שהלכה רחוק מדי. סטיב הצהיר על השיקול מאחורי ההחלטה הזו, ולשניהם אין קשר, אפילו לא מועט, לנבחרות הבינלאומיות. זו החלטה של הקבוצה שגובתה על ידי כל צוות האימון והניהול המקצועי ובנוסף, אין הרבה אוהדי וויילס בברונדבי אחרי הכל”.

אחרי הלילה הסוער, הבוקר, בנג’מין טהירוביץ’ התקשר לסטיב קופר על מנת להתנצל על ההאשמות הכוזבות של מאמנו, כך לפי דיווחים בבריטניה. כעת, נותר לראות האם הסערה תפגע בבוסניה, או בעתידו המקצועי של הקשר הבוסני של ברונדבי במועדון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
