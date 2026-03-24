יום שלישי, 24.03.2026 שעה 15:46
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הזרים של מכבי יצאו מהקצב, מתקשים בלי הקהל"

שחקן העבר, רוני בוסאני, ב"שיחת היום": "לא קל לעשות את המעבר מיד אליהו לאולם ריק. אם הקבוצה תהיה אגרסיבית בהגנה וחדה בהתקפה, תוכל לגנוב משחק"

|
זאק הנקינס ולוני ווקר (רועי כפיר)
מכבי תל אביב והפועל תל אביב ישחקו הערב (שלישי) בזירה האירופית במסגרת היורוליג, כשהצהובים ״יארחו״ את פנרבחצ׳ה והאדומים יתארחו אצל ריאל מדריד. שחקן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” על הקבוצות והמפגשים.

איך אתה רואה את המשחק של מכבי תל אביב הערב?
"הם חייבים לגנוב משחק, והם יצליחו. אם באמת יהיו אגרסיביים בהגנה וחזקים בהתקפה, אז אפשר לגנוב”.

תמיר בלאט ורומן סורקין מחזיקים את הקבוצה, דווקא הזרים לא שם.
“הם יצאו מהקצב. כשהקהל איתם אתה רואה קבוצה אחרת. הקהל מטריף אותם. עכשיו הם אחרת. הם  צריכים לעשות את המעבר הזה מיד אליהו למשחק במגרש ללא קהל. זה לא קל, אם יגנבו ניצחון זה ממש לגנוב. זה המשחק אולי הכי קשה”.

יש את העניין שתמיר בלאט התקפית מצוין והגנתית פחות טוב, ועודד שם אותו ברבע האחרון בדרך כלל בספסל. איך אתה רואה את זה?
“השילוב בינו לבין סורקין מדהים, כשאחד מהם טוב, השני טוב. לעודד יש חוש. הוא יודע מתי צריך כל שחקן. אני חושב שהוא עושה את זה נכון. אני לא רואה את עודד מושיב את תמיר סתם בספסל ואני אומר שהוא חסר. אני לא מרגיש את זה”.

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

כמה ייגמר?
“יהיה למכבי קשה, אני אלך עם מכבי תמיד, אבל האחוזים לא גבוהים. היו משחקים של מכבי בעונות קודמות שהם יצאו למגרשים קשים מאוד וחשבו שלא יהיה סיכוי, והם חזרו עם ניצחון. הכל יכול להיות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */