"הזרים של מכבי יצאו מהקצב, מתקשים בלי הקהל"

מכבי תל אביב והפועל תל אביב ישחקו הערב (שלישי) בזירה האירופית במסגרת היורוליג, כשהצהובים ״יארחו״ את פנרבחצ׳ה והאדומים יתארחו אצל ריאל מדריד. שחקן העבר, רוני בוסאני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” על הקבוצות והמפגשים.

איך אתה רואה את המשחק של מכבי תל אביב הערב?

"הם חייבים לגנוב משחק, והם יצליחו. אם באמת יהיו אגרסיביים בהגנה וחזקים בהתקפה, אז אפשר לגנוב”.

תמיר בלאט ורומן סורקין מחזיקים את הקבוצה, דווקא הזרים לא שם.

“הם יצאו מהקצב. כשהקהל איתם אתה רואה קבוצה אחרת. הקהל מטריף אותם. עכשיו הם אחרת. הם צריכים לעשות את המעבר הזה מיד אליהו למשחק במגרש ללא קהל. זה לא קל, אם יגנבו ניצחון זה ממש לגנוב. זה המשחק אולי הכי קשה”.

יש את העניין שתמיר בלאט התקפית מצוין והגנתית פחות טוב, ועודד שם אותו ברבע האחרון בדרך כלל בספסל. איך אתה רואה את זה?

“השילוב בינו לבין סורקין מדהים, כשאחד מהם טוב, השני טוב. לעודד יש חוש. הוא יודע מתי צריך כל שחקן. אני חושב שהוא עושה את זה נכון. אני לא רואה את עודד מושיב את תמיר סתם בספסל ואני אומר שהוא חסר. אני לא מרגיש את זה”.

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

כמה ייגמר?

“יהיה למכבי קשה, אני אלך עם מכבי תמיד, אבל האחוזים לא גבוהים. היו משחקים של מכבי בעונות קודמות שהם יצאו למגרשים קשים מאוד וחשבו שלא יהיה סיכוי, והם חזרו עם ניצחון. הכל יכול להיות”.