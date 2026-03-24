עומר קנצ'יאורק חתם לשלוש שנים במכבי חיפה

במכבי חיפה ממשיכים לעבוד על חוזים לנערים הראויים להמשיך ללבוש את החולצה הירוקה גם בשנים הבאות. במועדון הודיעו כי הקשר, עומר קנצ'יאורק, בשנתון 2009, שחקן קבוצת נערים א' של המועדון, חתם לשלוש שנים נוספות.

חתימתו של קנצ'יאורק בוצעה בנוכחותו של עופר פביאן, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער, שצפוי להיפרד מהמועדון לאחר ארבע שנים בתום העונה הנוכחית, כפי שפורסם ב-ONE. את תפקידו עתיד לרשת מאמן הנוער כיום, איתי מרדכי, שעשה ועושה עבודה נהדרת עם הנוער.

העונה התכבד קנצ'יאורק ב-21 הופעות, רשם שמונה שערי ליגה וסיפק עוד שלושה שערים במסגרת גביע המדינה לנערים א'. נכון להיום, קבוצת נערים א' של מכבי חיפה נמצאת במקום הרביעי בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009.

עומר קנצ'יאורק ועופר פביאן (מדיה מכבי חיפה)

בחודש אוקטובר 2018 החל לשחק קנצ'יאורק במחלקת הנוער של מכבי חיפה. מאז, שמונה עונות רצופות ו-197 הופעות. מעבר לכך, בפברואר האחרון יצא עם נבחרת ישראל 17U לטורניר ידידות בקרואטיה, תחת הדרכתו של אריק בנאדו, טורניר בו רשם שלוש הופעות.

הודעת מועדון הכדורגל מכבי חיפה: "קנצ'יאורק ממשיך בירוק! עומר קנצ'יאורק (2009), קשר קבוצת נערים א', שגדל באקדמיה הירוקה מגיל תשע, חתם על הסכם לשלוש שנים במכבי, וימשיך ללבוש את המדים הירוקים בשנים הקרובות. בהצלחה עומר".