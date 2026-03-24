יום שלישי, 24.03.2026 שעה 13:42
כדורגל ישראלי | ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

עומר קנצ'יאורק חתם לשלוש שנים במכבי חיפה

הקשר, בשנתון 2009, חתם על חוזה לטווח הארוך במועדון בו נמצא מאז היה בן 9. כבש כבר 11 שערים העונה בקבוצת נערים א', רשם 3 הופעות בנבחרת ישראל

|
עומר קנצ'יאורק (מדיה מכבי חיפה)
עומר קנצ'יאורק (מדיה מכבי חיפה)

במכבי חיפה ממשיכים לעבוד על חוזים לנערים הראויים להמשיך ללבוש את החולצה הירוקה גם בשנים הבאות. במועדון הודיעו כי הקשר, עומר קנצ'יאורק, בשנתון 2009, שחקן קבוצת נערים א' של המועדון, חתם לשלוש שנים נוספות.

חתימתו של קנצ'יאורק בוצעה בנוכחותו של עופר פביאן, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער, שצפוי להיפרד מהמועדון לאחר ארבע שנים בתום העונה הנוכחית, כפי שפורסם ב-ONE. את תפקידו עתיד לרשת מאמן הנוער כיום, איתי מרדכי, שעשה ועושה עבודה נהדרת עם הנוער.

העונה התכבד קנצ'יאורק ב-21 הופעות, רשם שמונה שערי ליגה וסיפק עוד שלושה שערים במסגרת גביע המדינה לנערים א'. נכון להיום, קבוצת נערים א' של מכבי חיפה נמצאת במקום הרביעי בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009.

עומר קנצעומר קנצ'יאורק ועופר פביאן (מדיה מכבי חיפה)

בחודש אוקטובר 2018 החל לשחק קנצ'יאורק במחלקת הנוער של מכבי חיפה. מאז, שמונה עונות רצופות ו-197 הופעות. מעבר לכך, בפברואר האחרון יצא עם נבחרת ישראל 17U לטורניר ידידות בקרואטיה, תחת הדרכתו של אריק בנאדו, טורניר בו רשם שלוש הופעות.

הודעת מועדון הכדורגל מכבי חיפה: "קנצ'יאורק ממשיך בירוק! עומר קנצ'יאורק (2009), קשר קבוצת נערים א', שגדל באקדמיה הירוקה מגיל תשע, חתם על הסכם לשלוש שנים במכבי, וימשיך ללבוש את המדים הירוקים בשנים הקרובות. בהצלחה עומר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */