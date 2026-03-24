שעות אחרונות לתרום בפרויקט של אוהדי מכבי ת"א

עוד קצת יותר מ-10 שעות נותרו לפרויקט עושים טוב בצהוב של קרן מכבי ת”א ועמותת אחים לסמל של אוהדי מכבי ת”א. בשעה 22:00 הערב (שלישי) יסתיים פרויקט ההתרמה ועד כה נתרמו 842,709 ש”ח לטובת איסוף חבילות מזון לפסח כשהיעד עומד על 1 מיליון ש”ח.

כזכור, מזה כמה ימים מתנהל פרויקט "עושים טוב בצהוב", מיזם הדגל של עמותת האוהדים אחים לסמל בשיתוף קרן מכבי תל אביב, כאשר אוהדים, שחקני הקבוצה והנהלת המועדון משלבים כוחות במבצע התנדבות רחב היקף שמבוסס כולו על ערבות הדדית ומגייסים יחדיו תרומות לחבילות מזון למשפחות שזקוקות לכך לקראת חג הפסח.

בהודעת “אחים לסמל” נכתב: “הודות לתרומות שמגיעות, התנדבות מלאה של יותר מ-1,000 אוהדים בימי האריזה והשינוע, ולרכישה מרוכזת של מוצרים מספקים ישראלים, אנו מצליחים למקסם את התרומות ולהכין אלפי חבילות מזון מכובדות. בכל מבצע נארזות ומחולקות 2,500 עד 3,000 חבילות מזון, שמגיעות ישירות למשפחות הזקוקות להן”.

