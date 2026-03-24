יום שלישי, 24.03.2026 שעה 13:40
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שעות אחרונות לתרום בפרויקט של אוהדי מכבי ת"א

בדרך למיליון: פרויקט עושים טוב בצהוב של קרן מכבי ועמותת אחים לסמל תסתיים ב-22:00, עד כה נתרמו כ-850,000 ש"ח לחבילות מזון. לינק לתרום בפנים

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

עוד קצת יותר מ-10 שעות נותרו לפרויקט עושים טוב בצהוב של קרן מכבי ת”א ועמותת אחים לסמל של אוהדי מכבי ת”א. בשעה 22:00 הערב (שלישי) יסתיים פרויקט ההתרמה ועד כה נתרמו 842,709 ש”ח לטובת איסוף חבילות מזון לפסח כשהיעד עומד על 1 מיליון ש”ח.

כזכור, מזה כמה ימים מתנהל פרויקט "עושים טוב בצהוב", מיזם הדגל של עמותת האוהדים אחים לסמל בשיתוף קרן מכבי תל אביב, כאשר אוהדים, שחקני הקבוצה והנהלת המועדון משלבים כוחות במבצע התנדבות רחב היקף שמבוסס כולו על ערבות הדדית ומגייסים יחדיו תרומות לחבילות מזון למשפחות שזקוקות לכך לקראת חג הפסח. 

בהודעת “אחים לסמל” נכתב: “הודות לתרומות שמגיעות, התנדבות מלאה של יותר מ-1,000 אוהדים בימי האריזה והשינוע, ולרכישה מרוכזת של מוצרים מספקים ישראלים, אנו מצליחים למקסם את התרומות ולהכין אלפי חבילות מזון מכובדות. בכל מבצע נארזות ומחולקות 2,500 עד 3,000 חבילות מזון, שמגיעות ישירות למשפחות הזקוקות להן”.

לתרומות לחצו כאן.

