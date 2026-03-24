יום שלישי, 24.03.2026 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אנחנו ערוכים ומוכנים, שמח שהכדורגל חזר"

מנהל האצטדיון בנתניה, אילן יבלוקובסקי, ל"שיחת היום": " הכל מוכן. יש לשחקנים דקה וחצי להגיע למרחב מוגן, מנהל האירוע עומד לצד השופט הרביעי"

אצטדיון מרים בנתניה (רועי כפיר)
אצטדיון מרים בנתניה (רועי כפיר)

לקראת החזרה הרשמית של הכדורגל הישראלי וליגת העל, האצטדיונים צריכים להיערך על פי הנחיות פיקוד העורף. אילן יבלוקובסקי, מנהל אצטדיון נתניה, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על ההיערכות וההכנות לקראת המשחקים.

מה שלומך?
״בסדר, מתכוננים״.

האצטדיון אושר?
״הכל מוכן על פי הנחיות פקע״ר. יש הנחיות מה עושים במקרה חירום, יש מנהל אירוע שמוכן ויודע מה עושים. אנחנו ערוכים ומוכנים. אנחנו עובדים בכפוף להנחיות ראש העיר והמנכ״ל, בכפוף להנחיות פקע״ר. עשו פה סיבוב ביקורת וקיבלנו את האישור״.

אילן יבלוקובסקי מימין (באדיבות מכבי נתניה)

איך זה יעבוד? לאן הם ילכו בזמן אזעקה?
״יש מרחב מוגן ויש לשחקנים דקה וחצי להגיע אליו מרגע ההתרעה״.

ואיך זה יעבוד בפועל?
״אנחנו נסביר לכל אחד לאן הוא הולך בצורה מסודרת, לאן השחקנים, לאן השופטים וכו׳״.

“דבר אחד חיובי זה שהמשטחים נראים פצצה”

בוא נגיד שיש התרעה באמצע משחק, מה הנוהל?
״מנהל האירוע, שמכיר את האצטדיון על בוריו, עומד לצד השופט הרביעי שאומר לשופט להפסיק את המשחק ומשם מפסיקים את המשחק ומפנים כל אחד על פי ההנחיות. יש מספר ממ״דים תקניים על פי ההנחיות. כל אחד מתפנה לממ״ד שאליו הוא צריך להגיע״.

הנחיות פיקוד העורף באצטדיון מרים. מראות שהתרגלנו (חגי מיכאלי)

ומה לגבי האנשים שביציע?
״כולם יהיו מרוכזים במקום אחד במרחק קצר מהמרחב המוגן. הנוהל מסודר גם להם. שמח שהליגה חזרה, שהכדורגל חזר. אתם מכירים אותנו, את מנהלי האצטדיונים, אנחנו מאוד מחיובים לתפקיד הזה וזאת העבודה שלנו. דבר אחד חיובי זה שהמשטחים נראים פצצה״.

כמה אזעקות יש בנתניה?
״נתניה יחסית רגועה, יש פה מדי פעם, אבל העיר מאוד ערוכה. ראש העיר סידר פה הכל ויודעים מה צריך לעשות״.

אתה בכושר שיא, אתה תהיה המוביל.
״יש לי צוות מדהים שידאג להכל״.

