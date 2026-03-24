"אנחנו ערוכים ומוכנים, שמח שהכדורגל חזר"

לקראת החזרה הרשמית של הכדורגל הישראלי וליגת העל, האצטדיונים צריכים להיערך על פי הנחיות פיקוד העורף. אילן יבלוקובסקי, מנהל אצטדיון נתניה, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על ההיערכות וההכנות לקראת המשחקים.

מה שלומך?

״בסדר, מתכוננים״.

האצטדיון אושר?

״הכל מוכן על פי הנחיות פקע״ר. יש הנחיות מה עושים במקרה חירום, יש מנהל אירוע שמוכן ויודע מה עושים. אנחנו ערוכים ומוכנים. אנחנו עובדים בכפוף להנחיות ראש העיר והמנכ״ל, בכפוף להנחיות פקע״ר. עשו פה סיבוב ביקורת וקיבלנו את האישור״.

אילן יבלוקובסקי מימין (באדיבות מכבי נתניה)

איך זה יעבוד? לאן הם ילכו בזמן אזעקה?

״יש מרחב מוגן ויש לשחקנים דקה וחצי להגיע אליו מרגע ההתרעה״.

ואיך זה יעבוד בפועל?

״אנחנו נסביר לכל אחד לאן הוא הולך בצורה מסודרת, לאן השחקנים, לאן השופטים וכו׳״.

בוא נגיד שיש התרעה באמצע משחק, מה הנוהל?

״מנהל האירוע, שמכיר את האצטדיון על בוריו, עומד לצד השופט הרביעי שאומר לשופט להפסיק את המשחק ומשם מפסיקים את המשחק ומפנים כל אחד על פי ההנחיות. יש מספר ממ״דים תקניים על פי ההנחיות. כל אחד מתפנה לממ״ד שאליו הוא צריך להגיע״.

הנחיות פיקוד העורף באצטדיון מרים. מראות שהתרגלנו (חגי מיכאלי)

ומה לגבי האנשים שביציע?

״כולם יהיו מרוכזים במקום אחד במרחק קצר מהמרחב המוגן. הנוהל מסודר גם להם. שמח שהליגה חזרה, שהכדורגל חזר. אתם מכירים אותנו, את מנהלי האצטדיונים, אנחנו מאוד מחיובים לתפקיד הזה וזאת העבודה שלנו. דבר אחד חיובי זה שהמשטחים נראים פצצה״.

כמה אזעקות יש בנתניה?

״נתניה יחסית רגועה, יש פה מדי פעם, אבל העיר מאוד ערוכה. ראש העיר סידר פה הכל ויודעים מה צריך לעשות״.

אתה בכושר שיא, אתה תהיה המוביל.

״יש לי צוות מדהים שידאג להכל״.