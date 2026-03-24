בשל המצב: שינוי במתווה הזרים בליגה הלאומית

הליגה הלאומית בכדורסל תחזור ביום שישי לפעילות. לקראת החזרה, הבוקר (שלישי) נערכה פגישת זום בין נציגי איגוד הכדורסל, מנהלת הליגה הלאומית ונציגי קבוצות הליגה. בתום הישיבה נקבעו שינויים במכסת הזרים לכל קבוצה.

כזכור, המכסה המותרת של זרים שיכולים לחתום במהלך כל העונה בכל קבוצה היא של חמישה זרים (שניים בו זמנית בכל קבוצה). המלחמה יצרה מצב בו זרים נטשו ולקבוצות אין אפשרות להחתים זרים נוספים, כי הן סיימו את מכסת חמשת הזרים. כך למשל עירוני אשקלון (עזבו אותה שני הזרים והיא החתימה זר אחד חדש, אך לא יכולים להחתים זר נוסף, כי הוא היה החמישי לעונה זאת), או מ.ס צפת (עזבו אותה שני הזרים והיא לא יכולה להחתים יותר אף זר).

בישיבה נקבע למעשה כי כל קבוצה תקבל את האפשרות לסיים את העונה עם שני זרים. אשקלון תוכל להחתים זר נוסף, צפת ומעלה אדומים יוכלו להחתים שני זרים.

מי שהוחרגה היא מכבי רחובות, שנשארה עם זר אחד, כי היא סיימה את מכסת הזרים שלה עוד לפני פרוץ המלחמה. כזכור, ברחובות שיחקו העונה טאז שרמן, סמאג' טיל וטאביס פיסטול סמית, שעזבו וכן כריסטיאן לוטטה, שנפצע וסיים את העונה. מי שנשאר הוא הסנטר, דרק ווקר.