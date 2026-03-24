המלחמה, הבלגן בסל וק"ש: השר מיקי זוהר מדבר

אחרי יותר משלושה שבועות של השבתה, הכדורגל הישראלי יחזור היום (שלישי) לפעילות, תחילה עם הליגה הלאומית. ליגת העל גם בדרך לחזרה, אך בכדורסל יש קצת יותר בעיות עם סכסוך העבודה שהכריז ארגון השחקנים כנגד המנהלת. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, עלה לדבר על כל זה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יש לך בשורות לתת לנו אחרי ההצרות של טראמפ?

״אני יודע דבר אחד – כל עוד אין הסכם רשמי, אנחנו צריכים להמשיך במשימה. להמשיך להכות באיראן כמו שעושים״.

הבנתם כבר שאי אפשר להדיח את הממשלה ושהיעד לא יכול להיות מושג?

״הזמן יעשה את שלו. אי אפשר מעכשיו לקבוע אם המשטר ייפול ואיך. המטרה היא לנטרל איומים. יש את האיום הגרעיני, האיום הבליסטי והאיום הפרוקסי. את שלושתם נבטל״.

ואם טראמפ יחתום על הסכם בלי לחסל את האורניום?

״לא יקרה. הסכם עם איראן בו האורניום עדיין אצלה לא יקרה״.

דונאלד טראמפ (IMAGO)

הליגה חוזרת, איך אתה רואה את זה?

״בשורה נהדרת. פעלנו ככל שביכולתנו לחזור לשחק. עשינו מתווה מיוחד, הבאנו מיגוניות ונסייע למי שצריך כדי שנוכל לשחק בביטחון. רצינו שהליגה תסתיים וזה יקרה״.

“יהיו פיצויים של כמה עשרות מיליוני שקלים”

פרסמנו שהמשרד שלך ייתן פיצוי לקבוצות שמשחקות בחו״ל.

״עשינו שיחות עם האוצר, שיחות טובות, שהובילו למסקנה על מתווים שעשינו בעבר. נכנסנו למתן סיוע לעולם הספורט ולתרבות״.

כמה כסף?

״כמה עשרות מיליוני שקלים״.

מאיפה כל הכסף הזה? על חשבון מה זה?

״היה קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה, הגדלנו קצת את הגירעון כי לא הייתה ברירה״.

מיקי זוהר (פרטי)

אז כולנו נשלם על זה.

״לא בטוח, אחרי המלחמה תהיה פריחה כלכלית וזה יכסה את הגירעון. ביטחון המדינה יביא את הצלחת המדינה, לכן השקענו בו יותר״.

אתה בדרך כלל פותר משברים, יש בלגן בכדורסל בין ארגון השחקנים ומנהלת הליגה. אתה בעד בועה? איך אתה רואה את הדברים? דייויד בסן אמר שלא יגיע לפגישה היום.

״אני אקיים את הפגישה, מי שירצה לבוא מוזמן. הטענות מוצדקות מצד שני הצדדים. הזרים מסרבים לחזור וזה אירוע בעייתי מבחינת הקבוצות, ומהצד השני הישראלים אומרים שלשחק בחו״ל ולעזוב את המשפחות זה לא סביר וזה גם נכון. זה אירוע מורכב וננסה להגיע לפשרה״.

על מה אתה חושב?

״יש לנו בסל אורך נשימה וזמן. גם אם נחזור במאי יהיה אפשר לסיים את הליגה במועדים סבירים. גם אם נלך למאי יהיה בסדר. או שנלך להסכם בימים הקרובים או להחרפת הלחימה. אי אפשר לדעת מה יוליד יום. בוא נבין מה קורה, ונעשה הכל כדי לסיים את הליגה בצורה הטובה ביותר״.

“ישראל יכולה להעמיד שלוש קבוצות יורוליג”

אתה בעד המתווה של הזרים?

״השנה מספר הדקות של הישראלים ירד כי הוסיפו זר נוסף, אפשר להבין אותם. אולי הפתרון הוא שיהיה פה את החוק הישראלי, לא הרוסי, ששני ישראלים יהיו על המגרש. זה ייתן דקות לישראלים בזירה המקומית, פחות באירופה, וזה ייתן במה. הרמה באירופה מאוד גבוהה וצריך זרים כדי להתחרות בצמרת. אנחנו רואים את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. אנחנו רוצים לראות כמה שיותר קבוצות ביורוליג, כאב לי על ההדחה של הפועל ירושלים. ישראל יכולה להעמיד שלוש קבוצות ביורוליג״.

וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

מה אתה חושב על מכבי תל אביב שמקרטעת? היית אוהד שלהם.

״הם קבוצה טובה, הם התחברו מאוחר מידי לצערי. נתנו משחקים מעולים, אבל ההפסדים בהתחלה העיבו. דני פדרמן ירצה לעשות דברים גדולים בקבוצה לזכר אביו שעשה שם דברים גדולים. יחד עם הרצון של כולם אפשר יהיה לעשות שם קבוצה ברמה גבוהה שתעשה עונה יפה״.

מה דעתך על היוזמה לתת לשרה נתניהו משואה?

״היא אישה מדהימה, הייתי שמח אם תשיא״.

למה?

״על מה שהיא עוברת פה מגיע לה צל״ש, לא משואה״.

נראה לי שהאזרחים בצפון סובלים יותר.

״היא סבלה ממה שעושים לה בתקשורת, מהשיימינג, מהעליהום. היא עומדת לצד ראש הממשלה בגאווה, צריך להעריך את זה״.

אתה יכול להכריז כשר הספורט שאחרי המלחמה יקום אצטדיון ראוי בקריית שמונה?

״התשובה היא כן. הקבוצה הזאת צריכה אצטדיון ברמה גבוהה. זאת אמירה נגד אויבנו. גם ברמה המקצועית אני סבור שקבוצות בקו הגבול לא ירדו ליגה. זה לא ספורטיבי וזה לא הגון. ליתרון ביתיות יש משמעות. אני חושב שברמת ההוגנות קבוצות בלי ביתיות לא צריכות לרדת״.

אמרת את זה לארי שטינברג?

״אמרתי, זו עמדתי״.